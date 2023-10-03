戴庆成：香港在中国大陆的形象为何负面？

上个星期日（10月1日）是中华人民共和国成立74周年，香港特区政府除了一如既往举行隆重的升旗仪式、大型酒会及文艺晚会等庆祝活动以外，另一项重头节目是复办已经四年没有举行的国庆烟花汇演。晚上维多利亚港上空重现朵朵绽放的繁花，为节日增添了不少欢乐气氛。公务员事务局在这一天也宣布正式启用微博官方帐号，表示会利用社交平台多和中国大陆网民互动。

近二十年社交网络在香港甚为流行，港府各个部门皆开设社交帐号，通过网络让市民及时接收官方资讯。令人诧异的是，尽管香港与中国大陆在九七年后的来往日益频繁，港府却一直不重视大陆舆论，很少和大陆媒体打交道，更不用说利用大陆社交媒体加强宣传。

扮演港府与大陆传媒之间的桥梁角色的政府新闻处，一直只分本地及非本地媒体公关组两个部门，并把大陆和台湾媒体交由非本地公关组负责。记得十多年前，我曾撰文指出政府新闻处应该再细分一个专门与两岸媒体打交道的部门，以应对持续增加的民间往来。后来有一位新闻处的朋友找我交流，意见听了，但似乎没有进一步跟进。

2008年之后，愈来愈多自由行游客到香港旅游，衍生出抢占本地人生活空间与资源的问题，引发港人不满，与大陆游客不断发生冲突。大陆民众对香港的印象也每况愈下，新闻处朋友又找我询问了一些看法。据说后来港府也开始加强和大陆媒体联系，通过他们在大陆正面宣传香港。

但由于陆港政府的政策连番出错，两地民间关系依然持续紧张，部分港人甚至用上“蝗虫”等字眼辱呼大陆人。而大陆民众也越来越讨厌香港，认为港人自以为是、不懂感恩大陆等等。任何的宣传都无助改变这个情况。

到了2019年修例风波期间，港人对大陆的不满一次过爆发出来。北京才惊觉原来香港回归20多年来，港人对大陆的了解很少，甚至存在严重偏见。《香港国安法》前几年实施后，香港社会逐渐稳定，陆港两地政府决定要加强两地民众互相了解。

自过去两三年以来，港府除了增加和大陆媒体合作，也积极透过大陆各媒体及社交平台介绍香港。若在大陆网络上查找，不难发现许多港府部门和主要官员一早已开通社交媒体账号，例如香港特首李家超去年上任首日就开通了微博账号。他在首篇微博上说，要“借着在线分享日常工作和生活点滴，希望能加强跟市民的互动”。

香港公务员事务局的工作范围主要集中在香港，这次开通微博官方帐号，除了向身在大陆的港人介绍香港公务员招聘的最新资讯，另一个原因也是希望加强与大陆网民互动，让他们对香港公务员事务局的工作有更多认识。

奇怪的是，虽然港府投放很多资源在大陆网络宣传香港，可是在改变大陆民众对香港负面观感方面并没有明显效果。比方说，香港疫后复常已有大半年时间，旅游业复苏仍然缓慢，赴港大陆游客回升人数不如预期，港府被迫要大搞夜经济。许多大陆人都说不喜欢香港，更愿意前往澳门旅游。

我自己也有一个微观的体会。近几年我每次撰写香港话题的文章，一旦标题或者内容涉及到香港旅游业，就会引起读者颇大的回响，大量大陆网民来信，向我狂举例细数他们在香港遭遇过的不愉快经历。

港府努力在大陆讲好香港故事，为何仍然改变不了香港在大陆人心中的负面形象？

首先要承认的是，前些年香港确实存在严重歧视大陆人的问题。后来香港出现数波大规模的社会运动，更催生了个别的极端个案。这些不友善的个案，很大程度上抹杀了香港原本好客的形象。港人排斥陆客已成为许多大陆人脑海里固定的印象。

但平心而论，在大陆这股批评香港的浪潮中，也有一些是出于炒作的动机。自从陆港通关后，大批大陆旅客赴港旅行，有大陆网红喜欢拍片记录在港玩乐的情况，并故意把一些小问题夸大，以投大陆网民所好。

说到底，任何地方都会有不同程度的排外现象，一些港人过往的确有仇视大陆人的心态。但不友善的人毕竟只占少数，在《香港国安法》实施后已经大为收敛。反而是自从10多年前香港出现“驱蝗”事件后，大陆也滋生出一股仇港的心态，网上痛骂香港的现象至今仍然大行其道。一些大陆网红以偏概全地指责港人歧视大陆人，虽然赚取了巨大流量，无形中也为陆港矛盾火上加油，助长两地民众对立。北京当局在这方面须要予以重视和跟进。