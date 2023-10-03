【东谈西论】中国乒乓队大爆冷丢金



在中国杭州举行的亚运会，9月30日举行乒乓男女双打四分之一决赛。

中国队的两位前世界冠军梁靖崑、林高远2比3不敌中国台北组合。这是中国国乒在本次亚运会的首次输球。同一天晚上，中国乒乓女双组合也先后不敌日本和印度的组合被淘汰，尤其是中国的世界冠军组合竟然输给了印度，更是让观众惊掉了下巴。

中国国家乒乓队是怎么了？一向打败天下无敌手的中国队，竟然连女子双打四强赛都进不了，而且是在自己的主场输球？这对中国乒乓球的发展会不会反倒是一件好事?

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和《联合早报》北京记者于泽远解析中国乒乓队丢金。

精彩片段

主持人韩咏红：乒乓球在中国不只是一个中国很强、很普及的运动，它其实也有一定的政治意涵在里面。

《联合早报》北京记者于泽远：从90年北京亚运到现在的杭州亚运已经33年了。很多人都不要说关心中国拿多少金牌了，很多人连这个亚运会本身都不关心了。截止周一晚上，中国拿了140多枚金牌，拿到的金牌可能是比第二名到最后一名加起来都还要多，这就没劲了嘛，大家就觉得你拿金牌拿到已经完全麻木。

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