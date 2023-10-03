港大校长被投诉不当管理大学财产

（香港综合讯）香港大学校长张翔涉及多宗大学财产管理不当投诉，包括无招标购宝马车，豁免招标聘用猎头公司进行招聘等。

综合《星岛日报》和香港01报道，关于张翔的投诉包括，豁免招标聘用美国猎头公司招聘副校长和医学院院长，豁免招标以205万港元（约36万新元）购买宝马电动车作为校长座驾，以及在教职员联谊会装修工程时使用校方资金。

他也被指涉及一笔来自中国大陆企业的奖学金款项，该款项一度被要求转到校长办公室控制的账户。

港大本科生校委戚由康（10月3日）星期二公开表示，包括他在内的校委收到“吹哨者”提供的大学内部文件，指控张翔涉嫌不当管理大学财产。他认为有关文件构成表面证据，支持校委会成立调查委员会，查明真相。

港大校委会本计划于星期二召开会议讨论此事；但据香港01报道，张翔星期一（10月2日）向校委会发律师信要求押后会议四至六周，星期二的会议最终决定取消。

张翔星期一晚发出声明，称这个会议涉及对他极严重指控，为了有时间掌握事实背景及索取法律意见，故要求押后会议。

他在声明中指有造谣者一而再将校内的机密通讯和内部资料外泄，并断章取义，蓄意扭曲事实，矛头直指香港大学以及他本人。他还说，相关指控是“有人有组织地蓄意而为”，对他构成“严重诽谤”，决定委托律师，索取专业意见。

港大发言人星期一晚对指控进行澄清，称大陆企业捐款接收符合两地法规，款项一直在大学账户内；聘用美国猎头公司、校园设施的翻新工作，也均依流程进行。

香港特首李家超星期二被问及此事时表示，相信港大本身有能力处理内部事务。