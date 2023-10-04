传在中国国务院港澳办基础上扩编 中共中央港澳工作办公室组建近尾声

（香港讯）中国国务院港澳事务办公室（国务院港澳办）原联络司副司长邰凡，9月在杭州亚运会期间以“中央港澳办一局负责人”的身份亮相。这是中共中央港澳工作办公室（中央港澳办）内设机构首度曝光。

香港《星岛日报》引述分析人士认为，这意味着中央港澳办组建工作接近尾声，料将正式挂牌。有消息称，中央港澳办将在国务院港澳办的基础上扩大编制，除了“司”改成“局”，可能还会增加部门，强化力量。

今年3月，中国官方公布《党和国家机构改革方案》，提出在国务院港澳办基础上组建中央港澳办，作为中共中央办事机构，被视为扩权升格。7月，中央港澳办召开首次会议，领导层曝光，夏宝龙担任主任，但仍未正式挂牌。

9月22日，香港特首李家超抵达杭州准备出席亚运会开幕式，并在社交媒体公布“国务院港澳办副司长邰凡到机场迎接”，但没有称邰凡是联络司副司长。9月24日上午，澳门特首贺一诚到访浙江大学，浙大官网披露，“中央港澳办、国务院港澳办一局负责人邰凡参加活动。”

不愿透露姓名的分析人士表示，这意味着中央港澳办改革方案已获中央政府批准，内设机构配置完成，一些人事也已敲定，预料将正式挂牌。

国务院港澳办原设九个正司局级的内设机构，分别是秘书行政司、综合司、政研司、联络司、交流司、法律司、宣传司、安全事务司、机关党委（人事司）；其中宣传司、安全事务司是2021年增设。有建制派消息透露，中央港澳办将在国务院港澳办的基础上扩编，至少会增加一个局，也就是设10个局。

据悉，国务院系统部委的内设机构称为“司”，中共中央系统的内设机构一般称为“局”。