四家台企被指为华为建厂 台高官澄清有通过投资审查

台湾经济部长王美花和国安局长蔡明彦星期三（10月4日）澄清说，被外媒点名协助中国大陆华为公司建厂的四家台湾公司，皆经台湾政府投资审查通过才去投资，而且所建工厂属于较低阶的废水或环保工程，并非科技管制出口的项目。

华为Mate 60系列采用中芯7奈米制程，成功突破美国禁令。彭博社点名台湾四家科技公司崇越科技、亚翔工程、汉唐集成及矽科宏晟，协助华为在深圳建设晶片厂基础设施，躲避美国的制裁。王美花和蔡明彦分别在立法院经济委员会、外交及国防委员会答复立委提问时，作上述表示。

王美花强调，台湾目前对大陆的投资和技术转移规定非常严格，关键的技术和对台湾安全有危害的必然会管控，经济部也会提醒厂商要遵守台湾规定和美国实体清单出口管制等。

美国媒体向白宫国安会发言人科比提问，有无调查正在帮助大陆建造晶片厂的台湾公司是否违反出口管制规定？科比表示有看到报道，但无法证实内容准确度。“我们并不意外，华为寻求继续非法生产半导体的方法，尤其是透过中国政府。我无法证实台湾的相关报道，至于（美国）出口管制，并没有任何新消息宣布”。

崇越和汉唐等四家公司这两天先后作出澄清，强调他们均遵守台湾相关法令，仅提供厂务设施，并未提供半导体材料或设备。

知名半导体分析师陆行之在脸书指出，彭博有点扩大解读美国禁令之嫌；但在美中技术战持续扩大下，尚未给奖励就强押台积电到工会势力大、成本高昂的美国设厂，投资5奈米、3奈米制程。未来美国要求台湾限制台企不能跟华为、中芯及其他重点公司有任何商务往来，也不要意外。

陆行之说，华为若用10年来布局，有可能成为比三星及苹果还整合的手机及科技产品制造商，成为一家从作业系统、韧体、晶片设计、制造、封测、零组件、系统设计/制造、品牌以及销售全包的产品公司，让他直呼可怕。

另外，执政的民进党立委蔡适应询问蔡明彦，对大陆外交部前部长秦刚和8月以来未出现在公开场合的国防部长李尚福的情势研判。

蔡明彦表示，两人基本上涉及违纪案件，秦刚是个人绯闻问题，至于是否涉及泄密，大陆方面仍在调查中；李尚福应是贪腐问题，大陆调查时间回溯至2017年10月，当时李尚福主要是负责后勤装备系统，相关问题仍在调查中。

蔡明彦也提及大陆《反间谍法》7月1日正式施行后，台湾民众赴大陆被盘查案例从今年上半年四件，增加到下半年九件，甚至有人不是在入境时被盘查，而是入住酒店后才被国安单位约谈。

蔡明彦会前被问到大陆介入2024年台湾大选议题时，指大陆可能会和台湾公关公司配合，进行民调发布，可能对台湾选举过程产生影响。