【亚洲前瞻峰会】陆港学者：北京不急着武统台湾

来自中国大陆和香港的两位学者都认为，北京不急于武统台湾，香港城市大学教授王江雨说，虽然外传有所谓2027年、2035年的武统时间表，但他认为这些现象不会发生。南京大学教授朱锋也表示，大陆非常清楚不能被美国绑架，把台湾问题变成制裁打压中国的“亚洲乌克兰问题”。

亚洲前瞻峰会星期三（10月4日）下午举行分场，聚焦“在战略竞争时代下的中美合作”，由《思想中国》主编周雁冰主持。参会专家包括亚洲协会美中关系中心阿瑟罗斯主任夏伟、香港城市大学法学院教授王江雨，以及南京大学国际关系学院执行院长朱锋。

针对台海爆发战争的风险，王江雨表示，中国大陆领导层曾多次表示将不惜一切代价收回台湾，台湾问题无疑是中国“核心利益中的核心利益”。不过，北京并没有马上收复台湾的迫切需要，而且收复台湾之后的治理问题也是一个现实困境。

王江雨说：“你（北京）要治理一个2300万人的台湾，至少得派出100万干部，这等于给自己一个巨大的麻烦……就算统一成功，台湾人民天天上街骂中国（大陆）政府，骂共产党，这也是他不愿意付出的代价。”

不过，美国学者夏伟对台海爆发战争的前景表示“非常悲观”，担忧北京可能出于面子问题，在“被困角落”时采取行动。他指出，中国文化有被羞辱和外部敌对势力愤怒的成分，可能因此引发“非常危险的行为”。

也是中国南海研究协同创新中心执行主任的朱锋则分析，台湾问题最重要的变化，是美国的对华政策和对台政策变了，将中国大陆的领土问题变成捍卫台湾的人权自由问题。北京为了阻止美台勾连只能打出军事遏制这张“唯一的牌”，并派军机在台湾周边飞行。

朱锋也指出，美国目前想把新冷战带给中国，美国制定的新遏制政策就是美国新冷战战略的核心内容，包括科技战、贸易战、数字战、市场战、意识形态战。美国也在在台海落下“芯幕”，反映出台湾问题的复杂性，以及中美战略竞争的新特点。

另一方面，我国外交部巡回大使陈庆珠提问：美国是否不能跟共产党合作？过去美国曾与苏联，今天与过去有什么不同？夏伟回答说，美国事实上能与中共合作，双方过去将近30年曾相对平和安宁地共处。他指出，改变两国关系的不单是中国的崛起，真正导致双边关系脱轨的是北京展现“好斗、侵略性、具有挑战性的态度”，“这两者的结合是致命的”。

朱锋则反驳表示，美国目前没有放弃美国例外的优越感，主流的美国社会根本没有做好接受中国崛起的心理准备。

朱锋分析，面对美国不尊重中国，妖魔化中国的崛起，并拉拢盟友对华打压，北京过去几年的对美政策出现起伏，对日本、韩国、澳大利亚等国也采取战狼外交，以表达中国领导人的不满。但朱锋指出，战狼外交并非中国外交的常态，“外交常态还是强调更多直接地沟通交流对话，形成新的共识。”

朱锋指出，中美未来的互动必须朝着双边关系可管理，既竞争又合作，同时往可以和平共处的方向发展，彼此也需避免妖魔化对方。

中美元首11月可能在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会期间会面。朱锋预期两国元首二会的“可能性还是很大”，原因是美国国务卿布林肯6月访华、双边高层恢复对话后，还须首脑外交发挥引领作用，继续协调动员以推进双边对话机制。

夏伟则说，后拜登时代的中美关系可能会更糟，中国应该认识到想要和中国达成交易的美国总统拜登，是北京目前最好的指望。他指出，比起世界任何其他领导人，拜登不仅曾与中国国家主席习近平有更多相处时间，也更了解他，如果这两人都无法坐下来为中美和世界利益解决问题，那只能对两国关系持悲观态度。