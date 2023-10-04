特稿：总统选战倒数100天 台湾在野整合有利形势流失中

台湾总统选战从星期四（10月5日）开始倒数100天，在野整合的有利形势正在流失中，“蓝白合”可能在10月中下旬成局或破局。

台湾将在2024年1月13日举行总统与立委选举，多份民调显示过半民众希望政党轮替。以近期缺蛋和进口蛋风波累积的民怨为新的导火线，施政风评不佳已动摇了民进党政府的好感度和支持度。

台湾从2000年以来都是蓝绿轮流执政八年，反映民众倾向支持监督制衡，避免一党长期执政垄断资源。但当前在野力量一分为三、互不相让，让民进党（绿）参选人、现任副总统赖清德在各项民调中，都以35%到40%的支持度稳定领先。

国民党（蓝）参选人、新北市长侯友宜和民众党（白）参选人、卸任台北市长柯文哲的民调支持度难分上下，在不同民调互有领先，都在两成左右。8月28日宣布独立参选、9月20日启动公民联署的郭台铭，民调则在一成上下徘徊。

眼看总统选战从三角战进入四角战，有关“蓝白合”的呼声高涨，先是蓝营向白营提出礼让立委席次、筹组联合内阁等条件，来促成“侯柯配”；但柯文哲显然不愿屈居副手，导致成立四年的新兴政党被没落中的百年老店并吞，更担心民众党没有自家总统候选人拉抬、靠政党支持票分配到的不分区立委席次无法冲高。

面对天天被追问蓝白合议题，柯文哲临时决定10月1日二度访美，针对美西科技产业进行五天快闪行程，被解读是避风头、先“让子弹飞”，希望再次拉高民调，提高蓝白合谈判筹码。

根据规定，总统与副总统参选人必须在11月20日至24日之间登记，意味着蓝白必须在11月24日之前决定是否合作，与绿营展开一对一决战。

柯文哲近日对蓝白合的发言忽软忽硬，先是传出在内部会议撂狠话，批国民党若不比民调、坚持让侯友宜选正就“去死吧”。他在接受记者联访时，对此传言不置可否。过后在深蓝军系场合又安抚大家说：“放心吧，最后一定会合的”。

访美前柯文哲又抛出互比民调、输者退选的方案，反制国民党坚持以侯友宜为主的侯柯配。他在美国受访时又松口说，若他民调较高，国民党可选副总统人选，但要由民调最强的人来当正的。

时评人、文化大学广告学系教授兼主任钮则勋撰文分析，柯文哲是在待价而沽，国民党大可直球对决，提出多元方案展现诚意，来跟他讨价还价，包括提出比民调不必退选、以民调和政党综合实力各占一半等对策。

国民党主席朱立伦在星期三（10月4日）的中常会回应说，蓝白合是必须的，也是民之所向，国民党会尽最大努力，在共同理念下组成政治联盟，共同面对不公不义、造成台海兵凶战危、执政八年弊病丛生的民进党。他也强调与柯文哲主席之间的联系从未间断，未来也希望蓝白候选人很快能够见面、沟通理念。

台湾大学人文社会高等研究院副院长、政治系教授张登及接受《联合早报》采访时指出，在野联合对民众党长期有利，而绿白共治却是短多长空。一旦绿营长期执政，蓝营走向衰败，白营也难逃绿营攻击；未来美国未必充分信任新兴的白营、北京也不会容忍推动“两国论”的绿营独大，白营很难孤军牵制靠抗中保台连续12年执政的绿营。

张登及说，蓝白难合的关键是蓝营和白营都有主战派，认为只要立委席次增加、抢当老二就可立于不败之地。他说，当蓝绿白同时两面开战，蓝白互斗又要打绿，结果当然是让绿得胜。

他说，绿营因施政不佳导致支持度不过半，但分裂和互耗的在野力量，将奉送绿营进入坐享胜利的垃圾时间，未来将无力监督制衡执政党，也毫无机会施展政策。

受访学者：蓝白不合意味着准备“等死”

世新大学新闻系教授江岷钦接受《联合早报》采访时则指出，在野整合的有利形势正在流失中，歹戏拖棚下选民只会感到倦怠和政治疏离，缺乏投票动力。

他强调万事起头“难/男”，蓝白关键的三名男士侯友宜、柯文哲和朱立伦必须尽快见面谈。“问题要迎刃而解，要有第一刀。只要能坐下来开始谈合作，就能安定支持者的心。从无到有最难，先求有再求好就较容易。如果只是隔空喊话不见面，会让大家感觉到只是虚应故事。”

江岷钦认为，蓝白合谈判应在柯文哲访美回台后的一周内进行，若拖过10月中下旬，恐怕就等同宣告选战结束了。

他直言，蓝白合是高难度的政治工程，甚至形容有如政治上的心脏电击除颤，能否救活选情就看这一回的谈判，若再拖延未决，就意味着准备“等死”。他表示，蓝白合最大意义是让在野党在选后都能活下去、维持台湾民主活力，不能一方茁壮，另一方却走向衰亡。