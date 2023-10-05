美媒：王毅本月将访华盛顿 为习拜会铺路

（华盛顿综合讯）美国媒体引述知情人士透露，中国外长王毅将在10月晚些时候访问华盛顿，为中美两国元首在11月亚太经济合作组织（APEC）峰会上的会面铺路。

总部位于华盛顿的《外交政策》杂志星期二（10月3日）在官网刊文说，根据三名知情的美国和东亚外交官员消息，王毅预计在本月晚些时候访问华盛顿，以处理日益冷淡的中美关系，并为中国国家主席习近平和美国总统拜登之间备受期待、但仍未安排的会晤铺平道路。

文章说，华盛顿的官员预计习近平将于11月前往旧金山参加APEC峰会，并在会议间隙与拜登举行会晤。

文章也指出，王毅此次出访若得到确认，将是稳定两国关系并制定习近平与拜登会议议程的最新努力。

过去几个月，美国政府先后派出国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多等高官访华。

另一方面，中国驻美国大使馆在星期四（10月5日）通过微信公号发布消息称，中国驻美国大使谢锋上星期四（9月28日）会见上海美国商会代表团。

谢锋向代表团说，工商界是中美关系的重要“利益攸关方”，希望工商界继续作中美友好和互利合作的纽带，为深化拓展两国交流合作、稳定发展中美关系尽心发声出力，争取中美关系稳下来、好起来。

上海美国商会是第三家设立于美国境外的美国商会，目前会员企业近4000家，其中世界500强企业超过100家。