“天宫”升级计划：中国打造“太空母港” 挑战国际空间站

（北京/巴库综合讯）中国推出替代国际空间站方案，计划将中国空间站“天宫”太空舱数量扩大一倍。

综合路透社、美国太空新闻网报道，中国空间技术研究院（CAST）研究员张峤星期三（10月4日）在阿塞拜疆首都巴库举行的第74届国际宇航大会（IAC）上说，中国计划在未来几年内将“天宫”从三个太空舱扩展到六个，为来自其他国家的宇航员提供执行近地轨道任务的替代平台。

张峤介绍，天宫在扩展后将达到180吨，中国空间站将逐渐发挥作为一个“太空母港”的重要作用。

美国太空新闻了解到，中国将首先发射一个具有六个对接口的多功能扩展模块，发射时间表大约在四年后。其他升级计划包括3D打印和开发智能机器人、升级连通性和机器手臂，以及开发空间碎片观测、检测和预警系统。

据路透社报道，中国空间站的运行寿命将超过15年，而美国国家航空航天局（NASA）所领导的国际空间站（ISS）则预计在2030年后退役。“天宫”已成为中国在太空事业中日益增长的影响力和信心的象征，并在被禁止与国际空间站合作后成为美国在太空领域的挑战者。

“天宫”目前最多可容纳三名宇航员，轨道高度可达450公里，升级后其重量仍仅为国际空间站的40%，目前的国际空间站可容纳七名宇航员。

据中国官媒去年报道，随着天宫全面投入运行，已有“几个国家”要求将宇航员送往中国的空间站。

但欧洲空间局（ESA）今年说，由于没有预算或“政治绿灯”批准，欧洲宇航员访问“天宫”的计划已被搁置。

俄罗斯也有类似的太空外交计划。俄罗斯航天国家集团在去年表示，准备建造一个由六个太空舱组成的空间站，最多可容纳四名宇航员。