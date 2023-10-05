中菲又在南中国海发生摩擦

（北京/马尼拉综合讯）中国和菲律宾又在有主权争议的南中国海海域发生摩擦。中国谴责四艘菲律宾船只未经中国政府允许，进入南沙群岛仁爱礁海域。菲律宾则指中国尝试“阻挡、骚扰和干扰”菲方执行的补给任务。

根据中国海警局在微信公号发布的消息，该局新闻发言人甘羽说，菲律宾两艘运补船和两艘海警船在星期三（10月4日）未经中国政府允许，擅自进入仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）邻近海域。

中国海警局声称对菲律宾船只进行了严正警告、全程跟监、有效规制，并强调中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域“拥有无可争辩的主权”，坚决反对菲律宾向非法坐滩军舰运送违规建材。

综合彭博社和路透社报道，菲律宾国家安全委员会星期三在声明中说，已成功向阿云津礁的一个菲律宾军事前哨站提供物资，并批评多艘中国海警局和海上民兵船只，试图阻止菲律宾军方和海岸警卫队执行的最新补给任务。

菲律宾国家安全委员会强调：“这些任务是菲律宾政府根据行政职能合法行使的。”

阿云津礁距离菲律宾巴拉望岛约200公里，距离中国海南岛逾1000公里。

菲律宾在1999年将马德雷山号登陆舰搁浅在阿云津礁，以此来强化对阿云津礁的主权声索。中国宣称拥有南中国海绝大部分海域的主权，曾多次要求菲律宾移走马德雷山号。

8月初，菲律宾船艇前往马德雷山号执行补给任务时，曾被中国海警船以水炮袭击。菲律宾当时就此向中国发出外交照会。

在一个多月后，菲律宾海岸警卫队拆除了中国海警船在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）的浮动屏障。斯卡伯勒浅滩位于菲律宾吕宋岛以西240公里处。2012年，中国与菲律宾的船只在附近水域对峙后，北京控制了斯卡伯勒浅滩。

中国对南中国海的主权声张与越南、马来西亚、文莱、印尼和菲律宾的专属经济区重叠。