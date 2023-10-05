台湾查获15万公斤美猪“洗产地” 政府强调没检出“莱猪”

台湾桃园市卫生局和卫生福利部食品药物管理署查获两家公司将来自美国的15万公斤猪肉制成火锅肉片等贩售，产地则标示为加拿大和英国。这批猪肉8月下旬几乎都已售罄，被质疑在“洗产地”。

行政院发言人林子伦星期四（10月5日）在行政院会后强调，自2021年进口美猪两年半以来，无论是边境或市场均未查获检出含莱克多巴胺的猪肉，且此次稽查是食药署主动出击的成果。

蔡英文政府2021年正式开放含莱克多巴胺的美猪及放宽30月龄以上的美牛进口，一度引发抗议浪潮。政府再三保证会清楚标示产地，民众可以选择吃，也可以不吃。美猪“洗产地”之事，再度引起民众对食品安全的疑虑。

消费者文教基金会今年6月曾公开示警，台湾1月到5月进口1500多公吨美猪，但市面上未发现任何标示“美猪”的产品，担心有“洗产地”之嫌；如今证明消基会猜测为实。

据台媒报道，涉案的新兴冷冻食品公司进口9万多公斤美国冷冻猪肉，混掺1万多公斤加拿大猪肉后，制成火锅肉片，产地则标示为加拿大，出货给八九十家下游商家。被查获时，这10万多公斤标示不实的组合肉几乎已经售罄。另一家涉案企业瑞腾国际公司进口4万多公斤美国冷冻猪梅花肉，制成猪肉片和猪梅肉卷，已出货2万多公斤，原产地分别标示加拿大和英国。

食药署副署长林金富指出，根据业者的供词，7月进口的美猪8月下旬已经卖完了，“恐怕不易追回来”。

两家业者都强调，肉品没有问题，只是标示疏忽。桃园市卫生局已将全案函送地检署侦办，厘清是否违反《食品安全卫生管理法》。

相关业者指出，台猪每公斤成本220元（新台币，下同，约10新元），进口猪价格低两成到四成，市面上不少百元平价火锅、烧烤店和餐饮小吃店都是用这种冷冻猪肉片；民众害怕吃到有莱克多巴胺的美猪，没有人敢买美猪，“洗产地”是必然之事。

在野国民党立委吴怡玎等人称，自从消基会质疑美猪去向后，国民党团就行文行政院，要求提供2021年1月到2023年6月查验美猪情形，迄今都无下文，原来是被改了产地。

吴怡玎指出，食药署称美猪的市场占有率只有0.4%，指的是从2021年1月到2023年5月美猪占进口猪肉的比率，乍听很合理，事实上是在刻意淡化问题，因为从今年1月1日至10月3日进口的猪肉有8万1000多吨，其中美猪就占了13%。

食药署表示 ，食药署自2021年起与地方政府卫生局合作加强查核，迄今针对猪肉标示查核共24万4298件次，其中违规77件，不合格率为0.03%；违规的77件中，66件为未标示，11件为标示错误，当局已依法裁处并对违规厂商加强查缉。