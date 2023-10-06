分析：大陆不至于中止ECFA 或切香肠反制台贸易壁垒

中国大陆对台贸易壁垒调查结果最快下星期四（10月12日）出炉，台湾学者研判，陆方不至于全面中止《海峡两岸经济合作架构协议》（ECFA），但很可能以“切香肠”的形式，挑选早收清单中，对台湾影响较大的商品，采取反制措施。

大陆商务部在4月12日宣布，就台湾对陆贸易限制涉及的2455项产品，进行贸易壁垒调查。调查结果最快10月12日出炉，但视状况最迟可延长至明年1月12日。

大陆商务部办公厅副主任、新闻发言人束珏婷8月17日在说明贸易壁垒调查进度时提到，将依据相关规定研拟终止ECFA对台关税优惠。大陆国务院台事务办公室主任宋涛在9月22日也明确表示，支持主管部门研究中止或部分中止ECFA给予台湾产品的关税优惠。

曾任马英九政府国家安全会议副秘书长、大陆委员会副主委的台湾学者高长，星期五（10月6日）在台北出席研讨会时，被媒体询问如何研判北京可能采取的措施。

他说，台湾确实禁止大陆部分产品进口，因此第一阶段调查一定会有结果。至于涵盖范围有多大，他无法预估。

高长认为，陆方应该不至于中止ECFA，但很可能会以“切香肠”的方式执行。

他说，ECFA早收清单包含几百项产品，大陆可能挑选其中几项对台湾伤害有感、对大陆伤害最小，或没有伤害的项目，例如工具机、石化产品等，来采取反制措施。

但高长认为，结果公布后一定会有缓冲期，台湾如果针对清单去反应、开放，或许大陆就不会出手反制措施。

根据大陆商务部公告，这次被调查的2455项产品，占比最大的为农副产品，共1066项，占比43.42%。

其次，则是包含矿产、化工、石料、陶瓷、玻璃、贵贱金属在内的五矿化工产品，共计648项，占26.4%；第三，是纺织类产品，占比16.95%；第四，是机械电机类产品，占比5.66%。

出席同场研讨会的台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳，受访时也提到北京不太可能中止ECFA，因为这代表两岸经济产业全面脱钩断链。

由于目前列入ECFA早收清单的台湾产品出口大陆，都不需要被课以关税，张五岳研判，如果北京只是对部分商品，重新加征关税，问题比较小；但若是采取报复性的禁止进口，对台湾机械业、石化业的影响就会比较大。

至于调查结果公布的时间点，张五岳认为，可能介于10月12日到明年1月12日之间，“北京会根据他们的进程，选择一个适当的时间”。

他也提到， 北京要借此展现拥有两岸关系的主导权跟主动权，同时也达成对内交代、对外宣示的效果；至于台湾内部如何反应，并不是北京决策时在意的重点。

据《联合报》报道，针对大陆对台贸易壁垒调查，台湾经济部长王美花星期三（4日）在立法院回答质询时坦言，两岸贸易壁垒一直存在。加入世界贸易组织（WTO）之后，台湾也有做一些开放，但目前仍有2000多项产品未开放自大陆进口，这问题一直存在很久。

她说，两岸都是世贸组织会员，台湾也愿意在WTO架构下协商。不过，她质疑，台湾将在明年1月举行大选，北京选在此时发起调查，别具政治意图，“应该经济归经济，政治归政治”。