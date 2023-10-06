政经因素冲击下 在华日本人数跌至近20年来新低

（广州综合讯）在中国生活的日本人持续减少，从2012年顶峰的15万人，减至目前10万人以下近20年来的最低水平。受中日政经关系紧张等因素影响，人数今后也可能继续呈下跌趋势。

据日经中文网星期四（10月5日）报道，日本外交部的《海外日籍人数调查统计》显示，2022年在中国生活的日本人比2021年减少5%，降至10万2066人。假设2023年的同比降幅超过2%，在中国的日本人数将自2005年突破10万人以后，约20年来首次跌破10万人。

报道说，转折点出现在2012年。那年9月，日本将尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）国有化，中国发生反日游行，日系超市和工厂遭到破坏。由于对在中国生活的不安感增强，2013年在中国生活的日本人数比2012年大减10%。

人数之后也一直减少。近几年，冠病疫情促使许多日本人回国，很多日企即使在生活恢复正常后仍减少向中国派驻人员。中国今年7月实施的修订版《反间谍法》也让日本人日益担忧。

与此同时，日系汽车厂商在华的困境也可能导致今后在华日本人人数进一步减少，其中丰田和三菱汽车今年都决定裁退在中国合资公司的员工。

今后，日本汽车在华的销售困境也可能波及相关产业。承揽汽车相关工厂施工的日本大型建筑企业的派驻人员说：“真正打算在中国继续拓展业务的汽车供应商，估计10家里只有一家左右。”