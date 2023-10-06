赖清德：台湾已主权独立 不必另行宣布

（台北综合讯）台湾现任副总统、民进党总统参选人赖清德受访时称“台湾已经主权独立”，不必再另行宣布独立，并表示自己所有努力都在避免战争、稳定台海。

也是民进党主席的赖清德近日接受日本放送协会（NHK）专访，在被问及“台独”立场时表示：“台湾已经主权独立，如果不是主权独立，怎么会有总统选举？所以不必要再宣布台湾独立。”

他说，国际社会愈团结，愈有准备，中国大陆发动战争、台湾有事的机会就变少。他还表示，自己所有努力都在“避免战争、稳定台海”。

在星期四（10月5日）播出的专访内容中，赖清德指出，距离明年1月13日台湾总统选举投票日还有100天，这场选举对台湾，对日本、中国大陆都有都重要影响，各界的关注升温。

他表示，这次选举不是在“和平与战争”中做选择，而是“独裁与民主”之间的选择，将决定台湾未来的发展方向及印太地区的和平稳定。

赖清德也批评中国大陆持续通过武力威胁，逼迫台湾接受“一个中国原则基础上的九二共识”，并喊话：“未来我愿意在对等、尊严的前提下跟中国（大陆）进行交流合作，增进两岸人民的福祉”，期待通过应对天灾、传染病等问题，增进两岸共同合作的可能。

他表示将延续台湾总统蔡英文的“四个坚持”路线，维护两岸现状。四个坚持包括“永远坚持自由民主的宪政体制”，“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”，“坚持主权不容侵犯并吞”，和坚持台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。

据《自由时报》，NHK指出赖清德对中国大陆相关问题回答慎重，一再强调并不希望与中国大陆对立。

谈到台日关系时，赖清德说，若台湾被侵略，“下一个受影响的一定是日本”。他希望台日在未来展开“全方面”的合作。