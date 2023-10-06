消息人士：习近平10月底或将访问越南

（河内/北京综合电）中国国家主席习近平可能在10月底或11月初访问越南，中越两国官员正为此进行准备工作。

路透社星期五（10月6日）引述四名不愿具名的消息人士称，中越正拟定联合声明，该声明可能会在习近平访越期间发布。

其中两名消息人士说，双方目前在探讨“命运共同体”的说法，这是中国常用说法，越南官员对在声明中写进“命运共同体”持谨慎态度。

第五名消息人士称，声明应会提及“命运共同体”，且这一动作可被解读为中越双边关系的提升。

消息人士补充说，如果声明文本取得足够进展，中国外交部长王毅可能于10月中旬访问河内，最后敲定声明。

在地缘政治紧张的背景下，习近平可能对越南进行访问，说明东南亚作为新制造中心的战略重要性日益增加。

习近平此次访问的行程还没对外公布，最终也可能被取消或推迟。越南外交部发言人范秋姮星期四（10月5日）在记者会上回应称，越南所有重要外交活动都将在适当的时候对外宣布。中国外交部受询时则说，目前没有信息可以提供。

消息人士说，中国已派出一个团队前往河内为中国代表团安排住宿，寻求预订河内酒店的800间客房。这一数字与国事访问的人数级别相符。

越南是东南亚地区经济增速最快的国家之一，也是全球供应链转移的最新目的地，对中美两国都非常重要。

今年9月，美国总统拜登访问越南，美越关系升级至全面战略伙伴关系。而中国国家主席最近一次访问越南是2017年11月。去年10月，越共中央总书记阮富仲访问中国。

专家认为，中越关系的定位是“全面战略合作伙伴关系”，比美越多了“合作”，意味着越南在某种程度上认为中越关系相对重要一些。

越南政府数据显示，中国是其最大投资者，今年前九个月，中国在越南投资近30亿美元（41亿新元），比美国多出六倍。

但近年来，越南对中国在南中国海日益强硬的态度感到担忧。美越9月的联合声明中，就不点名提醒北京，不要在有争议的南中国海“威胁使用或使用武力”。