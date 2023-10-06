中国布设巅峰气象观测网 追踪青藏高原气候脉动

（拉萨综合电）中国科学考察队10月1日在世界第六高峰卓奥友峰峰顶成功架设自动气象站，扩大了喜马拉雅山脉气象观测网络，以追踪气候变化对青藏高原的影响。

青藏高原是除了南北极以外，地球上冰川分布最广的地区，故有“亚洲水塔”之称。该地区脆弱的生态环境日益成为科学界关注的重点。

综合路透社、新华社报道，自9月下旬以来，中国科考队在卓奥友峰海拔4950米至其顶峰8201米的位置，陆续布设了五个自动气象站。至此，卓奥友峰梯度气象观测体系正式构建完备，极高海拔梯度气象观测将有望获得更完整的资料。

卓奥友峰位于喜马拉雅山脉中部，是所有海拔8000米以上高峰中峰顶冰雪厚度最厚的山峰，中国在此次科考过程中，还首次采集到卓奥友峰冰芯和梯度雪冰样品。

今年北半球经历了有气象记录以来最热的夏季，监测全球变暖变得迫在眉睫。据法国《巴黎人报》星期四（10月5日）报道，阿尔卑斯山脉最高峰勃朗峰的海拔高度，在过去两年中缩减了两米以上。

地处喜马拉雅山脉南麓的印度锡金邦，星期三（10月4日）因连日暴雨导致冰川湖溃堤，截至目前造成至少40人死亡。

中国科学院青藏高原研究所研究员杨威接受新华社采访时表示，为避免冰川融化带来如冰洪和雪崩等灾害的发生，加强高海拔监测显得尤为重要。