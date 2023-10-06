中印紧张持续 王毅：喜马拉雅国家应对话协商解决分歧

中印关系因边界争议今年持续紧张，中国外交部长王毅星期四（10月5日）在西藏呼吁喜马拉雅区域国家，坚持通过对话协商解决分歧。受访学者分析，王毅明显是向印度喊话，不要把环喜马拉雅的经济合作视为地缘政治威胁。

也是中共政治局委员、中央外事办公室主任的王毅，星期四在西藏东南部的林芝出席第三届“环喜马拉雅”国际合作论坛开幕式。这是冠病疫情暴发以来，由中国主导的论坛首次复办，蒙古、尼泊尔、巴基斯坦、阿富汗等国派高官出席；印度则继2018年、2019年后第三度缺席。

王毅致辞时呼吁区域国家坚持相互尊重主权和领土完整，互不干涉内政，在涉及彼此核心利益的问题上相互支持。

自2020年来，中印在边境爆发多次冲突，双方动员大量士兵、火炮、导弹和战斗机，过后展开多达19轮外交和军事谈判，但边界纷扰并未停歇。

印度今年3月在阿鲁纳恰尔邦（中国称藏南地区）主办二十国集团（G20）边会，中国并未出席；中国国家主席习近平9月也没出席在新德里举行的G20峰会。中国自然资源部8月底还曾公布新版标准地图，把与印度有争议的地区纳入，引起新德里强烈抗议。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时研判，王毅的讲法表达希望改善中印关系的意愿，也明确希望印度能把边境纠纷与两国总体关系分开处理，不让边境纠纷完全绑架双边关系。

王毅星期四也呼吁区域国家加强互联互通，促进区域一体化进程，持续推进铁路、公路、航空等双边多边优先领域和重点项目，提升口岸通关和过境运输便利化水平。

李明江分析，面对中国过去几年持续推动跨喜马拉雅、环喜马拉雅等经济合作倡议，印度一直比较谨慎甚至反对，担忧北京强大的经济实力和基建建设能力进入新德里传统势力范围，威胁其地缘政治利益，并削弱印度对邻国的影响力。王毅也想借机呼吁印度，以更正面积极态度看待环喜马拉雅地区的经济合作。

上海国际关系学者穆冬受访时说，中印是跨喜马拉雅的两大国，印度缺席让中国主导的论坛价值下降。印度目前对华政策的基本思路，是不参加中国主导的多边活动，认为参会是给北京“抬轿站台”。

穆冬指出，印度也担忧可能被中国利用论坛孤立，通过召集邻国向新德里施压喊话。

王毅今年7月下旬重掌外交部后，尚未与印度外长苏杰生通话或会晤。

穆冬分析，中印关系过去两年基本处于僵持状态，双方不愿意主动让步，目前进入“比耐力，比耐心，比综合国力”的阶段。两国缺乏让关系回暖的契机，“僵持状态可能还要保持一段时间”。

穆冬研判，中印外长目前并无通话或见面的迫切需要，既没有迫切问题需要解决，也没有阶段性成果需要总结，“短期内两国外长专门见一次的概率不高，必要性也不大。”

美国8月再以新疆、西藏等问题对中国施压后，王毅星期四不点名批评一些西方势力出于意识形态偏见编造涉藏谎言，完全站不住脚，将在事实面前不攻自破。

穆冬分析，不少喜马拉雅以南国家在冷战时期，曾为美国提供便利影响西藏局势。中国复办环喜马拉雅论坛，旨在采取预防外交，避免喜马拉雅国家重蹈冷战覆辙。