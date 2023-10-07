陆港猴痘病例渐增 台陆委会吁赴陆游客做好预防

（香港／北京／台北综合讯）随着中国大陆和香港的猴痘病例逐渐增加，台湾陆委会首次发布针对猴痘的旅游提醒，呼吁赴大陆旅游的民众要做好预防措施。

据香港特区政府卫生署卫生防护中心星期五（10月6日）通报，正调查一起猴痘确诊病例，并透露香港至今共已录得50起猴痘病例。

通报称，上述病例是一名过往健康良好的43岁男病人。他在9月27日出现皮疹和发烧症状，10月3日到医院求诊，目前情况稳定。初步调查显示，他在潜伏期内曾到访马来西亚。

香港卫生署卫生防护中心正继续就这起病例进行流行病学调查，并通报世界卫生组织，目前暂未发现这起病例与当地早前发现的其他病例有流行病学关连。

港府去年9月启动猴痘准备及应变计划下的戒备级别，并因应最新的科研实证和发展，不时评估风险，采取相应的防控措施。

此外，根据大陆疾病预防控制中心的消息，大陆去年9月报告首例猴痘输入病例，今年6月开始出现新增本土病例106例、7月491例、8月501例，目前大陆已有20多个省份出现猴痘病例。

据台湾《联合报》报道，陆委会星期五晚上在社媒帖文指出，中国大陆自9月20日起将猴痘纳入“乙类传染病”管理，因此提醒计划前往大陆的台湾民众做好预防措施。这是陆委会首次发布针对猴痘的旅游提醒。

目前陆委会官网上的“中国大陆及香港、澳门旅游警示讯息”仍显示为“黄色”灯号，也就是需要“特别注意旅游安全并检讨应否前往”，但理由并不是猴痘，而仍是“严重特殊传染性肺炎”疫情，以及大陆实施“反间谍法”修正案、香港实施国安法等。