欧盟外交事务负责人博雷利下周将访华

（布鲁塞尔法新电）今年两度延迟访华行程的欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，将于下周访问中国。

欧盟官员星期五（10月6日）说，博雷利将于下个星期四（10月12日）至星期六（14日）访问中国。他届时将与中国外交部长王毅会面，商讨有关中国和欧盟的双边关系、外交政策和安保等议题。

博雷利今年曾两度延后访华行程，一次是4月因他感染冠病而无法成行，第二次则是在7月被中国官方告知访华行无法实现，要另觅替代方案。

布鲁塞尔希望与北京保持平衡的互动，既避免过于依赖中国，又与中国维持关系，保持沟通。双方在上个月举行了冠病疫情后首次线下的中欧经贸高层对话，对继续推动合作达成共识。不过，中欧双方目前正面临欧盟对中国电动车进行反补贴调查带来的考验。

据报道，欧盟的反补贴调查预计将成为博雷利此行的主要议题，博雷利可能会向北京作出解释，并重申欧盟无意脱钩的立场。

欧盟委员会星期三（10月4日）宣布正式启动调查。中国商务部回应称，欧盟的调查为主观臆断，缺乏证据，将对中欧经贸关系产生负面影响。

博雷利此行的另一议题可能是俄乌战争。欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯9月访华时，批评中国在俄乌战争上的立场已经削弱了中国作为投资目的地的吸引力。