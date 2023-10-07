中行原董事长刘连舸被开除中共党籍 涉违法放贷致重大金融风险

（北京综合讯）中国银行原党委书记、董事长刘连舸严重违纪违法，被开除中共党籍。

中共中央纪委国家监委网站星期六（10月7日）发布通报称，中央纪委国家监委对刘连舸严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

调查发现，刘连舸违规插手信贷项目、发放贷款，造成重大金融风险；私自携带违禁书刊入境，处心积虑对抗组织审查。

通报也指出，刘连舸违规收受礼品礼金、出入私人会所，接受滑雪和旅游安排；徇私录用调整提拔干部；违规经商办企业；私自留存涉密资料；道德败坏，家风不正，对亲属失管失教；“靠金融吃金融”，利用职务便利为他人在贷款融资、项目合作等方面谋利等。

通报还称，刘连舸严重违反中共纪律，且在中共十八大后不收敛，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理，因此给予刘连舸开除党籍处分，终止其中共二十大代表资格，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

62岁的刘连舸今年2月卸任中行党委书记，中行3月发布公告，刘连舸辞去该行董事长等职务，这与中国大行董事长63岁才退休的惯例不符，引起关注。他在3月31日官宣被查。

据财新网报道，刘连舸在进出口银行工作11年，该行近年不断有旧案翻出。今年2月，进出口银行北京分行原党委书记李莅在被查14个月后在云南一法院受审，其多名下属也都被查，调查据报指向刘连舸。