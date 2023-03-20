刘连舸因工作调整辞任中国银行董事长

今年62岁的刘连舸因工作调整，辞任中国银行董事长等职务。

中国银行星期天（3月19日）公告，董事会收到刘连舸的辞呈。他因工作调整，辞去中国银行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员职务。该辞任自3月18日起生效。

刘连舸的辞任早有迹象。据中国银行官网消息，中国银行2月17日下午召开党委扩大会议后，决定免去刘连舸的中银党委书记职务。

公开简历显示，刘连舸生于1961年5月，本科毕业于吉林财贸学院财政金融系（现为吉林财经大学），研究生毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。

刘连舸2018年加入中国银行，自2019年7月起任中国银行董事长，此前历任中国银行行长、副董事长，并先后兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁、中银香港（控股）有限公司副董事长。

此外，跟刘连舸一样，今年63岁的罗熹同天被免去中国人民保险集团股份有限公司党委书记职务。

中国人民保险集团股份有限公司上星期五（17日）公告，董事会收到罗熹的辞呈。罗熹因年龄原因，辞去公司执行董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务。该辞任自3月16日生效。

2月初，中国人保寿险公司曾因要求全体员工背诵董事长罗熹说过的“金句”，并要进行考试，引发舆论批评。

公开简历显示，罗熹生于1960年12月，在银行、保险等行业均有丰富任职经验。在2016年加入华润集团之前，罗熹于2013年11月至2016年1月任中国信保总经理、副董事长、党委副书记。

2018年9月，罗熹出任中国太平党委书记、董事长。2020年7月，时任中国人民保险集团股份有限公司董事长缪建民履新招商局集团董事长。当年9月，罗熹接任中国人保党委书记，后又出任董事长。