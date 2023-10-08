【视频】向往自由生活 深圳人住房车过“游牧”生活

向往自由的沈兰，今年2月做出让周边的人们大跌眼镜的决定：离开了舒适的住宅，搬进一辆房车，在深圳过着“游牧”生活。

沈兰接受《联合早报》访问时指出，是自己在生活需求上的改变，以及对旅游和探索的热爱，促使她作出这项决定。

40岁的沈兰与房车生活的缘起，是在2021年年底第一次租房车和家人一起跨年出游。她说：“我和家人都觉得房车生活很舒服，旅游体验提升，那个时候我就萌起了拥有自己的房车环游中国的念头。”

她在2022年12月花了65万元（人民币，下同，约12万2000新元）开始实现这个梦想。同时，她也把在深圳、120平方米、四房两厅的房子租出去，携一只贵宾犬开启以车代房的生活。

房车虽只有15平方米，但卧室、客厅、厨房、厕所等都有，满足了沈兰每日的基本生活需求。

沈兰育有两名子女，与前夫离异，孩子平日由他们的爷爷奶奶照顾。她说：“在没有房车前，我要陪伴孩子没有那么方便。现在他们放学后，我可以直接把车停在他们学校门口，接他们去吃饭，辅导作业，然后再把他们送回家。”

沈兰在今年暑假和父母和孩子开着房车自驾游，从广东开到广西、四川、湖南、江西、安徽、福建，在中国南部绕了一圈。（受访者提供）

身为一名升学规划师，沈兰的工作性质不需要她每天按时坐班，80%的工作也可以在网上完成。房车的生活让她可以按照客户的需求，在他们的所在位置提上门供咨询服务。

“房车的功能性非常强，这里除了是我住的地方，也是我的移动办公室。我在车上写文案，进行直播，客户也可以直接到我的房车上进行咨询。”

沈兰坦言，住房车最大的挑战是水电资源的规划与使用。她介绍，房车配有太阳能发电和行车充电，电池可储存16度电，在没有使用空调的情况下，房车基本上不需要到充电桩；就算是在炎热的夏天，每晚使用空调，每个月的充电费最多也不超过200元。

至于水源供应，沈兰的房车可储存220升的自来水，约每五天需要添一次。她一般会从公园的出水口直接灌水，或者使用一个40升的水箱，从水龙头取水，再将水抽进车内。

沈兰大约每五天需要向房车添水。她一般会从公园的出水口直接灌水，或者使用一个40毫升的水箱，从水龙头取水，再将水抽进车内。（林煇智摄）

沈兰与记者约采访的地点位于深圳湾公园的停车场，这里也是她在南山区经常停车的定点。她说，每月1200元停车费是她房车生活中最大的硬开销，而她之所以选择在市政公园停车，是因为公园的配套设施和功能齐全，有厕所、充电桩，而且还有房车拓展空间所需的大停车位。

“深圳市政公园的停车场有比较多摄像头和24小时的保安看守。我一个女子在车里过夜，这些是我选择停车过夜时必须考虑的因素。”

沈兰一般选择在市政公园停车过夜。她说，深圳市政公园的配套设施和功能齐全，有厕所、充电桩，而且还有房车拓展空间所需的大停车位。（林煇智摄）

在空间有限的房车居住，意味着沈兰必须告别原本生活中的一些物质享受，如众多款式的名牌衣服和包包。但她认为，这种筛选和断舍离的过程，让她在精神层面上得到更多收获，生活变得“更干净，更纯粹”。

“以往在双十一这些购物节，我总会买一大堆东西囤起来。我现在真没有刷淘宝乱消费的欲望，有时间我可能会去看书，更加专注自身的提升。我还蛮喜欢这种状态的。”

对沈兰来说，住房车是她重新认识自我的一种选择，但对一些年轻人，房车生活更多是对深圳居高不下的房价和昂贵租金的抵制。

为减轻房租压力，缩短通勤时间，一对90后“深漂”夫妇去年以16万元购买了一台二手房车，在深圳开启了以车代房的生活。这名房车车主张希在接受法新社采访时感叹：“深圳的房价超出了像我们普通人可负担的能力。”

根据易居研究院今年5月发布的《30城房租排名》报告，深圳每月每室租金高达2958元，在全中国排名第三；深圳的房租收入比重高达49%，在全国城市中位居第四。

根据乐有家研究中心今年7月份发布数据，深圳二手房今年上半年成交的每平方米均价约6万5000元。这个数字几乎是深圳私企员工平均月薪的九倍。

一名过去两年因职场迁移从上海到深圳打工的梁敏（化名）受访时则说，她选择住房车是因为不想沦为帮房东供房的工具。她坦言，房车生活没有住在房子里舒服，但至少那是属于自己的资产。

梁敏强调，像她们这样在深圳长期以车代房的人并不多，而住房车更多是一种选择，并非迫于无奈。她和记者算了一笔账，房车的贷款，加上停车和水电费用，每个月两三千元的硬开销，实际上比一些离市区较远房子的租金来得高。

她还说，大多数住房车的人在深圳其实都有房产，房车更多是他们的“移动避风港”，在工作日可以把房车停在办公地点附近，省去几个小时的通勤时间，在周末和假期还可以带家人到处游玩。

她说：“每个人住房车的初衷都不一样，但大家都有一颗向往自由和探索的心，喜欢旅游和户外活动，而房车生活正好符合我们这方面的需求。”