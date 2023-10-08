港专家：冠病和流感每半年将轮流暴发一次

（香港综合讯）香港专家称，冠病疫情打乱流感暴发周期，预计未来冠病和流感将轮流出现，每半年暴发一次。

综合《星岛日报》、香港01报道，香港大学医学院内科学系传染病科主任及临床教授孔繁毅星期六（10月7日）在电视节目中说，香港夏季流感高峰期已到尾声，但冠病病例有上升迹象，估计11月将迎来高峰。

孔繁毅说，在冠病高峰后，明年2月至4月将迎来延迟的冬季流感高峰期，意味着未来流感和冠病会交错流行，每半年暴发一次高峰期。

他担忧，如果流感和冠病疫情的高峰期重叠，病房使用率将突破150%至160%，届时医院人手将严重不足。

不过孔繁毅也说，由于大部分香港市民都已接种至少三剂疫苗或曾受感染，整个社会的混合免疫或抗体水平已经足够，港人无须过分担心。

香港9月开始出现冠病病例增加，9月最后一周检测出806起确诊病例，较前一周增加111起。另据香港无线新闻报道，目前每天有100至120名冠病病人入院。

中国武汉病毒研究所知名病毒学家石正丽今年7月也曾发表论文称，未来“极有可能”出现另一种由冠状病毒引发的疫情。

石正丽和同事评估了40种冠状病毒的人类溢出风险，并将其中一半评为“高风险”。她还警告，世界必须为像冠病一样的疾病做好准备。