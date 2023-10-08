中国金融监管部门提示提防新型网络诈骗

（北京综合讯）中国金融监管部门发布风险提示，提醒民众警惕校园贷款连环套、“AI换脸”和冒充监管行骗三类新型骗局。

据新华社报道，中国国家金融监督管理总局北京监管局星期六（10月7日）发布风险提示，提醒民众谨防新型欺诈手段，提高打假维权本领。

当局提示的第一类校园贷款连环套骗局，先以“零门槛、无抵押、无利息”诱导学生盲目借贷，并背负高额利息。再在学生无力偿还时，诱骗学生从新的平台贷款，以贷还贷，形成连环贷。

第二类“AI换脸”骗局通过仿真合成受骗者亲人、领导同事或公职人员的肖像面容与声音，冒充上述人员身份行骗。第三类骗局则是通过冒充金融监管部门或工作人员，打着“保护资金”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号进行诈骗。

国家金融监督管理总局北京监管局提示，利用新技术诈骗与传统诈骗行为在本质上没有区别，防范方式也万变不离其宗。要加强个人信息保护，谨防重要信息泄露；在涉及转账汇款等资金往来时，要多方核实、查验真伪后才转账。

除了提醒民众谨防被骗，中国今年以来也加强了对电信诈骗的打击力度，中国最高人民检察院和公安部今年9月对五起特大跨境电诈案联合挂牌督办；中国警方还和缅甸警方合作，在上月两国警方的三次联合行动中，共有超过1500名缅北涉诈犯罪嫌疑人被移交中国。