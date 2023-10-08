黄金周交易不如预期 楼市料难明显反弹

尽管中国密集出台楼市利好政策，但10月“黄金周”新房交易仍不及预期，且各线城市分化加剧。分析师预计，尽管房地产政策仍有进一步放宽的空间，但在成色不足的“金九银十”过后，中国楼市今年内难再有明显反弹。

房地产研究机构中指研究院星期六（10月7日）发布报告指出，今年中国中秋国庆长假（9月29日至10月6日）期间，中国35个重点城市新房日均成交面积比去年黄金周下跌17%，较2019年黄金周下跌24%。

各类城市中，仅有一线城市整体成交面积同比增长。其中，上海和广州涨幅均超过100％，而北京和深圳则分别下降31%和46%。报告指出，上海、广州在楼盘供应端带动下情绪回升，而北京和深圳楼市购房者的观望情绪较浓，一部分原因是对继续优化调控政策的预期较强。

另一方面，14个重点二线城市黄金周期间日均成交面积同比下跌14%，17个三四线城市的成交面积同比跌幅最大，达50%。

诸葛数据研究中心监测数据则显示，黄金周期间全国10个重点一二线城市的新建商品住宅日均成交612套，较去年同期成交量上涨43.8%，但仍处于近七年次低位水平。

四大一线城市自8月底以来全面落实“认房不认贷”政策后，9月成为中国各地放宽楼市调控的高峰期。据中原地产研究院统计，9月中国各地累计发布房地产调控政策高达175次。目前中国各地基本都已执行首套房“认房不认贷”政策。

但中指报告显示，9月重点100城新建商品住宅成交面积虽然较8月增长超一成，但仍比去年同期下降约两成，绝对规模处在近几年同期较低水平。一线、二线和三四线城市的成交面积分别同比下降21%、16%和28%。

市场研究机构克而瑞最新统计则指出，全国百强房企在9月共计完成操盘销售金额4042.7亿元人民币（约760.6亿新元），虽然环比提升17.9％，但同比仍大降近30％，创下五年来最低值。

广州中原地产项目总经理黄韬接受《联合早报》访问时分析，由于一线城市政策放宽来得较晚，导致当地楼市在“金九银十”的效果明显好于二三线城市。此外，整体经济和就业恢复情况较好的地区，楼市交易也更快企稳。

虽然“金九银十”成色不足，但黄韬预计，这将是继今年2、3月之后，楼市年内唯一回暖的小高潮。他说：“虽然楼市政策还可以继续微调，但大框架已经确定。到了11月和12月，有竞争力的房企已把手头库存清完，没有存货可供促销；有能力的买家也买得差不多了。新增买家估计要等到明年收入增加了才会进场。”

中指市场研究总监陈文静则预计，后续政策方向将集中在降低首套房和二套房首付比例和房贷利率、放松限购、降低交易税费等方面。例如其他一线城市像广州一样取消非核心区域限购措施，或是调整普通住宅认定标准等。