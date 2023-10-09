美研究：中国新一代核潜艇取得突破性进展 将更难监视

（香港路透电）随着中国在制造新一代核潜艇的技术上取得突破性进展，美国海军战争学院一份研究报告指出，美国与其盟友将来对中国潜艇的监视预计将愈发困难。

分析人士和地区防务武官说，越来越多的证据表明，中国新一代的“096型弹道导弹潜艇”有望在2030年前正式投入使用。该潜艇在静音性能上取得突破性进展，而这在一定程度上得益于俄罗斯技术。

美国海军战争学院在今年5月的一次研讨会上探讨了中国潜艇取得的进展，该学院中国海事研究所并于8月发表了相关研究报告。

报告预测，监视中国新潜艇将更加困难。七名分析人士和三名驻亚洲武官也认可这一结论。

美国退役潜艇兵、海军技术情报分析师卡尔森受访时，把中国的096型潜艇形容为“噩梦”，“它们将非常非常难被发现”。

研究报告也指出，096型潜艇在隐身性、传感器和武器方面都可与俄罗斯最先进的潜艇相提并论，而这预计将首次对美国及其印太盟友实施的强化追踪监测核潜艇行动构成挑战。

美国国防部去年11月说，中国海军正定期使用旧型的094型潜艇在南中国海进行全武装核威慑巡逻，就像美、英、俄、法多年来所做的一样。

不过，094型潜艇发出的噪音相对较大，是军用潜艇的严重弱点。

而096型潜艇的体积或比094型大很多，使其能够包含一个安装在复杂橡胶支架上的内“筏”，以抑制发动机噪音和其他声音，类似于俄罗斯的设计。

俄罗斯军事专家卡申认为，中国可能通过改造俄罗斯潜艇设计、间谍活动等方式而取得了进展，但中国不太可能拥有俄罗斯最先进的潜艇技术。

卡申坦言：“中国在海军方面不是俄罗斯的对手，因此这不会给我们造成麻烦，而是给美国制造问题。”

据路透社9月报道，美国海军正在全面针对极机密的水下侦察网络，展开1950年以来最大规模的升级，以此对抗中国不断扩大的海军活动范围及其影响力。