习近平会见美参议院多数党领袖舒默 强调“修昔底德陷阱”并非必然

中国国家主席习近平向到访的美国参议院多数党领袖舒默释放善意，强调中美共同利益远大于分歧，各自取得成功对彼此是机遇而非挑战，且“修昔底德陷阱”并非必然。

学者认为，中国以较高规格接待舒默一行，显示北京试图在美国行政体系外寻求打破僵局的突破口，这有助于为中美元首峰会创造积极氛围。

舒默率领的美国参议院两党代表团星期六（10月7日）起访华，这是2019年以来首次有美国国会议员到访中国。

据新华社报道，习近平星期一（10月9日）在人民大会堂会见舒默一行时指出，中美关系是世界上最重要的双边关系，中美两国如何相处，决定人类的前途和命运。

外界担忧，中国作为崛起大国挑战了美国守成大国地位，两国较量加剧，战争不可避免。对此，习近平称，“修昔底德陷阱”并非必然，宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。

他也说，全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。习近平并表示，欢迎更多美国国会议员访华。

据路透社、彭博社等报道，舒默在会后告诉媒体，代表团向中国领导人表明“美国想要公平和稳定”，并强调了取消限制、开放中国市场的必要性。他说：“我们向习主席表明，我们并不认为（中美）存在互惠（reciprocity）。”

舒默星期六与中共上海市委书记陈吉宁会面时也提到，希望美国公司能在中国获得公平待遇。

北京大学国际关系学院教授、美国研究中心主任王勇接受《联合早报》采访时解读，舒默访华“一个非常重要的动力来自于美国工商界，美国工商界希望以此推动在中国市场的诉求”。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯受访时也指出，舒默访华显示美国国会希望重启对华交往，并为选区内利益集团在华的利益进行沟通和游说。

中美6月重启高层交流，多名美国高级官员先后访华，不过习近平仅会见了美国国务卿布林肯，没有与美国财长耶伦、气候问题特使克里、商务部长雷蒙多见面。

对于中国此次以较高规格接待舒默一行，吴心伯解读，北京希望加强与美国国会议员沟通，减少他们在对华问题上的负面影响。“这也是为了改善中美关系的政治气氛，特别是为接下来可能的中美元首会晤创造比较好的气氛和条件。”

外界普遍预期，中美元首将于下个月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会期间会晤。

舒默批评北京未同情或支持以色列

舒默访华正值以巴冲突升级，哈马斯对以色列发动攻击后，中国外交部星期天（10月8日）呼吁各方保持冷静克制，防止局势进一步恶化。

舒默星期一上午与中共政治局委员、中国外长王毅会面时，对中国外交部的声明没能表现出对以色列的同情或支持表示“非常失望”。舒默在与习近平会面时，也敦促中国领导人和中国人民与以色列人民站在一起，谴责哈马斯对以色列的“懦弱和恶毒的袭击”。

不过，中国官媒发布的消息未提到习近平谈到中东局势。中国外交部发言人毛宁星期一在例行记者会上回应舒默的批评时说，中国对冲突造成平民伤亡感到痛心，“反对和谴责针对平民的暴力和袭击”。