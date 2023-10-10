英媒：欧盟计划对中国钢铁展开反补贴调查

（布鲁塞尔综合讯）英国媒体报道，欧盟计划宣布对中国钢铁制造商进行反补贴调查。

英国《金融时报》引述两名知情官员星期二（10月10日）报道称，欧盟已同意联手美国，保护钢铁行业免受来自中国的廉价竞争。知情官员称，美国要求欧盟对中国钢铁制造商采取行动，以避免美国重新对欧盟钢铁征收关税。

美国2018年对欧盟进口钢铁征收25%的关税，欧盟也对哈雷摩托车等美国产品征税，但双方在2021年同意暂停惩罚性关税，并合作制定一个旨在限制中国进口的倡议。

经过两年多的谈判，知情官员称，美国和欧盟预计于本月20日宣布《全球永续钢铝协议》（Global Arrangement Sustainable Steel and Aluminium），以抑制中国钢铁大量涌入全球市场。协议也将开放给同意对中国征收关税的其他国家，包括英国和日本等。

报道称，欧盟在谈判过程中原本拒绝效仿美国以国家安全为由，对钢铁征收25%关税。但欧盟已同意，如果调查证明中国的补贴不公平，将对中国钢铁征收与世贸组织规定相符的关税。

经济合作与发展组织数据显示，全球钢铁产能在2022年达到创纪录水平，但利用率仅为75%。中国占产能增长的四分之一。

欧盟已对约10类中国进口钢材征收反倾销税，上月欧盟还对中国电动车启动反补贴调查。