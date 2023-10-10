一带一路面对压力 中国官方强调保障供应链稳定畅通

一带一路倡议面对政治与债务压力之际，中国官方强调将构建一带一路对外开放新格局，并促进政策沟通和战略对接，保障一带一路产业链供应链的稳定畅通。

中国国务院新闻办公室星期二（10月10日）举办发布会，介绍一带一路倡议十周年成果。中国国家发展改革委副主任丛亮引述数据称，2013至2022年间，中国与一带一路国家的货物贸易累计规模达到19.1万亿美元（26.1万亿新元），年均增速达6.4%。

2013年至2022年，中国与一带一路国家的累计双向投资超过3800亿美元，其中对一带一路国家的直接投资超过2400亿美元。

中国经济在疫情后恢复步伐缓慢，有报道称，中国已开始收缩一带一路规模。中国2021年推出全球发展倡议后，也有分析认为，一带一路对中国的战略重要性正在下降，并可能逐渐被全球发展倡议取代。

面对外界对一带一路前景的关注，中国商务部副部长郭婷婷强调，中国将“着力推动一带一路经贸合作进一步走深走实”。

她说，中国将构建对外开放新格局，扩大和便利优质商品的进出口，办好重大展会，深化与共建国家的贸易合作，并提升产供链合作水平，促进政策沟通和战略对接，保障一带一路产业链供应链的稳定畅通。

郭婷婷称，中国将培育经济增长新动能，统筹推进重点项目和“小而美”项目建设。

过去几年来，中国持续面对一带一路倡议导致非洲国家陷入债务陷阱的质疑。波士顿大学中国与全球发展倡议上月发布的报告显示，过去两年，中国向非洲提供的贷款跌至近20年来的最低水平。

有记者在星期二发布会上询问中国对非洲贷款减少的原因，以及全球经济增长放缓如何影响了中国对外国政府的贷款。

丛亮回应时仅称，中国将与有关国家一道，不断完善长期、稳定、可持续、风险可控的投融资体系，并“积极创新投融资模式、拓宽投融资渠道，健全稳定、透明、高质量的资金保障体系”。

受外界关注的一带一路国际合作高峰论坛10月将在北京举行，已宣布出席的外国元首包括俄罗斯总统普京。

中国外交部国际经济司司长李克新在发布会上受询时，未透露论坛具体日期。他说，目前已有来自130多个国家、30多个国际组织的代表确认与会，论坛活动包括开幕式，互联互通、绿色发展，以及数字经济三场高级别论坛。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹接受《联合早报》采访时分析，除了基础设施外，数字经济料是一带一路下来另一个发展重点；中国会否在论坛上就数字经济提出新的合作措施、以及是否有更多国家参与数字丝绸之路是峰会的看点之一。

余虹指出，在部分一带一路项目面对资金困难的情况下，一些国家料会就融资支持和债务减免问题提出诉求，中国国家主席习近平在论坛期间的表态以及论坛的联合公报将如何回应这些问题，也将备受关注。