中菲紧张升级 中国海警黄岩岛海域驱离菲海军炮艇

中菲两国在南中国海的紧张持续升级，中国外交部星期一（10月9日）敦促菲律宾停止在海上挑衅滋事，中国海警隔天在黄岩岛海域驱离菲国海军炮艇。受访学者分析，尽管中国本周加强外交军事威慑，但反应仍属克制，旨在遏制马尼拉继续挑战北京底线。

据中国海警局官网发布消息，新闻发言人甘羽表示，中国海警星期二（10月10日）在黄岩岛邻近海域以“跟监外逼、航路管制”等措施驱离一艘菲律宾海军炮艇。

甘羽批评菲方不顾中方一再劝阻和警告执意侵闯，敦促菲国立即停止侵权行径，并表示中国海警将持续在该海域维权执法，维护国家主权和海洋权益。

黄岩岛是南中国海最具争议的海域之一，也是菲律宾船只的主要捕鱼点，10月4日才传出有菲国船只被身份不明的外国商船撞沉，导致三人死亡，菲国总统小马可斯已下令调查。

受访学者研判，菲海军派炮艇赴黄岩岛是为了进一步试探中国底线，同时打破中国单方面控制黄岩岛的现状。

中国海南师范大学区域国别研究院常务副院长彭念接受《联合早报》采访时说，菲律宾希望通过在南中国海制造更大的争端，激发中国更强烈的反应，让美国保持对南中国海问题长久的关注度，并持续为菲律宾提供安全和经济援助。

中菲今年也不断在南中国海有主权争议的仁爱礁（菲称阿云津礁）发生摩擦。菲律宾指中国海警船8月5日拦截前往仁爱礁的菲海岸警卫队船只和补给船，并对菲船发射水炮，事件随后升级为美国、菲律宾与中国的交锋。

菲律宾政府10月4日表示当天突破中国海警船封锁，成功为长期搁浅在仁爱礁的马德雷山脉号登陆舰进行补给。自1999年起，菲律宾故意让该军舰搁浅在仁爱礁，形成对该片海域的实际控制。

中国外交部星期一深夜以发言人答记者问的形式发表声明，敦促菲国停止在海上挑衅滋事，避免影响破坏南中国海的和平与稳定。

声明称菲律宾以距离其领土较近为由对仁爱礁主张主权，完全没有法律依据；菲律宾派军舰在仁爱礁“坐滩”长达24年，严重侵犯中国领土主权。

中国外交部并指责菲国近期不断派公务船、军舰强闯仁爱礁邻近海域，企图运送用于大规模维修加固“坐滩”军舰的建筑物资，实现对仁爱礁的永久占领，严重侵犯中国的领土主权和海洋权益，破坏地区和平稳定。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时指出，中菲过去一周在南中国海的紧张，是8月情势的延续，双方的立场和做法变得更加矛盾化，并都不大可能让步。两国还可能采取进一步行动导致问题恶化，让摩擦变成小冲突。

彭念认为，菲律宾近期在南中国海不断升级挑战中国的烈度，是“有规划有预谋的组合拳”，表明马尼拉要在南中国海问题上维持紧张局势，试图对北京长期施加压力。

彭念预期菲律宾短期不太可能减弱对抗烈度，但中菲擦枪走火的概率仍偏低。他指出，菲律宾目前升级挑衅显得“小心翼翼”，并未突然大规模升级对抗烈度。考虑到美国军力受乌克兰和中东局势牵制，相信马尼拉也不会过度冒险。

李明江和彭念都指出，面对与美国的战略竞争，中国目前是想尽力维护包括南中国海等周边地缘的和平稳定，面对菲律宾挑衅保持相对克制的态度。彭念指出，8月利用水炮引发舆论谴责后，中国已避免再使用这类工具，未再对菲国采取过度强硬的回击方式。