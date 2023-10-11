“70后”刘小涛履新苏州市委书记 履历跨粤浙苏三省

（上海综合讯）中共江苏省委原常委、苏州市委原书记曹路宝北上吉林履新后，“70后”刘小涛从浙江调任江苏，出任苏州“一把手”。

据江苏省委组织部官网星期三（10月11日）发布的消息，刘小涛出任中共江苏省委常委、苏州市委书记。

公开资料显示，刘小涛是广东兴宁市人，曾长期在广东省工作，担任过茂名市委常委、副市长，汕头市委副书记、市长，潮州市委书记，以及广东省政府秘书长、办公厅主任等职。

刘小涛在2020年跨省履新，出任浙江省副省长；2021年8月跻身浙江省委常委，兼任温州市委书记。他当时也是浙江省委最年轻的常委，是中共十八后首位非浙江本地成长起来的温州市委书记。

据澎湃新闻报道，刘小涛在茂名工作时，被称为“拼命三郎”，工作不分休息日，遇到事情基本都要马上解决，经常连夜召集各部门和工作人员开会。

《汕头日报》也曾报道，2016年11月汕头市的中共党代会上，刘小涛曾公开向在场的党代表报出自己的手机号，并称“以后有什么意见建议，欢迎大家随时给我打电话、发短信，我一定及时采纳大家的意见”。

53岁的刘小涛目前是江苏省委常委班子中最年轻的一位，也是唯一的“70后”。此次履新，意味着他的履历将跨粤浙苏三个沿海经济大省。

长期以来，苏州市委书记一职多由在江苏本地成长起来的干部担任，刘小涛也是继许昆林之后，又一位跨省履新苏州市委书记的官员。

此前担任中共江苏省委常委、苏州市委书记的曹路宝已赴吉林，出任中共吉林省委常委、宣传部部长。