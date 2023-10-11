中国据报考虑提高2023年预算赤字

（北京彭博电）中国据报正在考虑提高2023年的预算赤字，并准备推出新一轮刺激措施，以助实现全年经济增长目标。

知情人士说，北京正在考虑至少发行1万亿元人民币（1867亿新元）的额外主权债务，用于水利工程等基础设施项目的支出，这可能会使今年的预算赤字远超3月中国全国两会上公布的3%上限。

知情人士说，这一计划由中国财政部和国家发改委牵头，还需得到国务院和立法机构的最终批准。相关公告最早可能在本月公布，不过计划目前还在审议中，仍有可能发生改变。

上述计划如果实施，意味着中国政府改变了立场。尽管中国通货紧缩压力不断加大，房地产市场危机加剧，今年5%的经济增长目标面临挑战，但至今为止，中国政府一直避免采取更广泛的财政刺激措施。

与过往不同的是，中国经济增长目前并没有遭遇突如其来的打击。北京此时增发债券，可能不再是应急反应，更像是承认地方政府借贷存在重大结构性问题。

尽管近几个月来经济复苏脚步放缓，但相较2022年疫情封锁时的停滞，中国目前经济扩张速度加快，经济学家普遍预计，中国今年的增长目标有望基本实现，

策纬咨询公司中国市场研究主管马德宁说，中央政府考虑自己出资，意味着官方含蓄地承认，传统的基础设施融资模式已破灭，如果北京在明年和后年承担基础设施投资的大部分支出，将标志着中央政府和地方政府分担财政责任的方式发生了巨大变化。

受上述消息提振，香港恒生指数星期三（10月11日）收涨1.29%，恒生科技指数涨2.01%，美团和阿里巴巴集团等科技股大涨。上证指数则收涨0.12%。

不过，鉴于中国经济目前存在诸多困难与挑战，投资者对潜在刺激措施的乐观情绪是否足以推动股市持续反弹，仍有待观察。