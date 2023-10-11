澳籍记者成蕾被拘三年后获释 中国指她服刑期满被驱逐出境

（堪培拉／北京综合讯）澳大利亚华裔记者成蕾被中国以涉嫌国家安全罪拘留三年后，于星期三（10月11日）获释。中国官方指她非法将工作中掌握的国家秘密内容提供给境外机构，在服刑期满后被驱逐出境。

综合路透社、法新社等报道，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在记者会上说，成蕾星期三回到墨尔本与两个孩子和家人团聚，案件“已通过中国的法律程序得到解决”。

澳洲政府曾多次对成蕾被拘留表达关切，她的获释是中澳关系近期回暖的新迹象。

阿尔巴尼斯也说，澳洲政府一直都在呼吁北京释放成蕾，“她的归来不仅会受到家人和朋友的热烈欢迎，还会受到所有澳大利亚人的热烈欢迎”。

澳洲外长黄英贤星期三在墨尔本机场迎接返回澳洲的成蕾。

48岁的成蕾曾是美国全国广播公司商业频道（CNBC）驻华记者，2012年起担任环球电视网英文频道（CGTN）主播，直到被中国当局拘留。

中国国家安全部星期三在微信公众号发布通报，首次公开成蕾案件的细节。

通报称，成蕾在2020年5月受某境外机构人员攀拉，违反与聘用单位签署的保密条款，非法将工作中掌握的国家秘密内容通过手机提供给该境外机构。

通报说，北京市国家安全局2020年8月对成蕾采取刑事强制措施，成蕾到案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；法院以为境外非法提供国家秘密罪判处她有期徒刑两年11个月，附加驱逐出境，成蕾未提起上诉。

成蕾今年8月初在被拘留三年之际，发表一封被她形容为“给2500万人的情书”的公开信，描述自己被关押的经历，并表达了对家人的思念。

阿尔巴尼斯还表示，澳洲政府将继续呼吁北京释放另一名在华被拘的澳洲籍华裔作家杨恒均。杨恒均2019年1月从美国坐飞机前往中国广州后，被北京当局以涉嫌间谍罪逮捕并拘留至今。

阿尔巴尼斯去年上台后的一个目标是改善与中国的关系，他表示，预计将在今年访华。

据彭博社报道，中国驻澳大利亚大使肖千星期三在亚洲协会于墨尔本举行的一场活动上说，阿尔巴尼斯今年访华将推动中澳关系改善。

他说，中澳之间的共同点大于分歧，这为两国关系恢复正常提供了基础背景，“我们希望（中澳关系）超越稳定，得到进一步改善”。