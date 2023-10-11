中国中东问题特使表明愿推动以巴停火 学者：北京预计不会实质性介入调停

新一轮以巴冲突爆发后，中国政府中东问题特使翟隽与以巴邻国埃及外交官员通话，重申中国呼吁立即停火，并称中国愿同埃及保持沟通协调，推动冲突双方尽快停火止暴。

中国外交部网站星期三（10月11日）晚也发消息称，翟隽当天也同巴勒斯坦外交部第一副部长贾多通电话，强调中国将继续推动停火止暴，积极劝和促谈。

受访学者分析，中国寻求树立中立调停者形象，但料不会实质性介入调停以巴冲突。

据新华社报道，翟隽星期二（10月10日）就以巴局势同埃及外交部巴勒斯坦事务部长助理乌萨玛通电话时表示，对以巴紧张局势加剧和暴力升级深表关切，并对冲突造成大量平民伤亡感到痛心。

外界高度关注中国对以巴冲突的表态，中国外交部在冲突爆发隔天（10月8日）发布的答记者问中，呼吁“有关各方”保持冷静克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化，文中未点名批评哈马斯。温和的表态引起以色列驻华大使馆高级官员尤瓦尔（Yuval Waks）和美国参议院多数党领袖舒默的批评。

中国外交部发言人毛宁10月9日在例行发布会上强化立场，明确提出中国“反对和谴责伤害平民的行为”。

翟隽与乌萨玛和贾多分别通话时，复述中国过去几天有关以巴局势的表态，新华社相关报道中未提及哈马斯。

翟隽说：“我们反对和谴责伤害平民的行为，呼吁立即停火。”

他强调，以巴冲突根本出路在于落实“两国方案”，国际社会应该以最大的紧迫感为推进“两国方案”作出切实努力。

中国今年以来力图在国际舞台上塑造和平缔造者的形象。中国3月斡旋沙特阿拉伯和伊朗和解，也在6月和9月分别接待巴勒斯坦总统阿巴斯和叙利亚总统阿萨德访华。中国会否寻求在以巴冲突中发挥调停角色成为外界关注焦点。

翟隽表明，愿同埃及保持沟通协调，推动冲突双方尽快停火止暴，推动国际社会形成合力，并“向巴勒斯坦人民提供人道支持，避免巴勒斯坦特别是加沙地区的人道主义危机更加恶化”。

翟隽和贾多通话时，敦促国际社会切实发挥作用，共同推动局势降温，向巴勒斯坦人民提供人道主义援助。

埃及是以色列和巴勒斯坦的邻国，与两国有共同边界，在以巴过去的冲突中曾扮演调停者角色。本轮以巴冲突爆发后，美国、法国、阿拉伯联合酋长国等国的高层官员和领导人都已与埃及展开对话。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员潘睿凡（Raffaello Pantucci）接受《联合早报》访问时分析，“中国正在加入世界其他大国的行列，向埃及伸出援手”；中国力图向外界展示他们和其他大国一样，也有能力在以巴冲突中发挥一些角色，同时也寻求树立中立形象。

至于中国会否寻求在以巴冲突中发挥调停角色，潘睿凡认为，中国寻求树立调停者的形象，但以巴冲突对中国的外溢影响不大，因此中国可能提供会谈机会和政治论述，但没有必要介入调停，加大自己的风险。

新加坡国立大学政治系副教授庄嘉颖受访时分析，北京向来对包括哈马斯在内的不同巴勒斯坦政治势力态度友善，多次公开支持“两国方案”，近年来也致力与以色列加强合作，因此有潜力发挥调停作用。“关键在于中国是否有能力和意愿，以及愿意付出多少政治代价。”