台湾国防部：大陆军机今年扰台月均增百余架次

（台北综合讯）台湾国防部说，中国大陆军机今年扰台次数较过往大幅增加，去年每月平均280余架次，今年每月增至约380余架次。

综合《联合报》与中时新闻网报道 ，台湾国防部星期四（10月12日 ）将到立法院外交国防委员会进行业务报告，书面报告星期三（10月11日 ）送至立法院。报告称，解放军军事扩张已严重威胁台海及周边区域安全，军机扰台次数大增，台海紧张情势升高。台湾国军积极运用各项情监侦手段，监控解放军动态，先期预置兵力，妥适应处。

报告列举解放军持续筹建的各项正规和非正规作战力量，包括火箭军、地面部队、海军、空军等战斗力量，指中共近期各式新式武器列装，执行海空联训与联合军演，凸显战略围台、联合火力打击及渡海三栖突击等企图。

报告称，考量国际情势改变及自我防卫作战需求等因素，经参酌各国兵役制度，自明年起，台湾将征集94年次（2005年）以后出生役男服一年期义务役，负责国土、城乡守备、军事与民间设施防护及灾害防救等任务。

台湾国防部称，服役期间，役男将接受民防任务训练，达到强化后备战力与协力民防的工作目标，同时持续强化各项教召训练，采取结合战术位置执行关键基础设施防护演练，精进后备部队作战运用，有效落实战技复训，提升全民防卫整体韧性。