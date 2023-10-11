大陆国台办回应蔡英文双十讲话：搞“和平分裂”是痴心妄想

对于台湾总统蔡英文在任内最后一次双十庆典演说，表达愿与中国大陆建立和平共存之道，大陆国台办回应说，“九二共识”是两岸对话协商的共同政治基础，民进党当局欲搞“和平分裂”是痴心妄想。

蔡英文2016年5月执政，虽主张“维持现状”，承诺会遵守《中华民国宪法》及《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，但拒绝承认“九二共识”，两岸政府制度性沟通管道也完全中断。

大陆国台办发言人陈斌华星期三（10月11日）在例行记者会上强调，台湾任何政党，只要承认“一个中国”原则，两岸交往不存在障碍，只要民进党改变台独立场，交往、对话的大门是敞开的；但如果顽固坚持台独分裂立场，拒不承认“九二共识”，则任何交往对话都无从谈起。

民进党总统参选人赖清德10月5日接受日本《读卖新闻》访问，称2024年大选绝非战争与和平的选择，而是民主与专制独裁的选择，其他在野总统参选人直接或间接接受“一个中国”原则的主张，皆非台湾主流民意，他愿在对等、尊严的前提下，跟大陆进行交流合作。

陈斌华指出，两岸同属一中，法理事实清楚，不容置疑也不容改变，要和平、要发展、要交流、要合作是两岸同胞的共同心声，搞台独分裂违背两岸同胞共同意志，严重损害两岸同胞利益，只会把台湾推向危险境地，“台独金孙”只会祸害台湾子孙。

台湾前总统马英九因不满蔡英文政府将双十庆典的英文名称改为“Taiwan National Day”（台湾国庆日）偷渡“台独”拒绝出席，在野国民党主席朱立伦和该党总统参选人侯友宜等也未参加。

陈斌华公开赞赏马英九等台湾各界人士反对台独的明确态度。他说，近年来民进党当局频频上演夹带台独私货的政治闹剧，只会危害台海和平稳定，让世人更加看清他们谋“独”之心不死，但这些小动作阻挡不了祖国统一的历史大势。

我国总理李显龙近日在“亚洲前瞻峰会2023”上呼吁，不要把“一个中国”的问题看成是民主与专制的对垒，提醒涉及两岸问题的各方不要一步步接近危险，这可能导致误判或意外发生。

陈斌华对此表示肯定。他说：“一个中国原则是国际社会普遍共识。我们对国际社会理解和支持中国人民反对台独、争取完成国家统一的正义事业，表示赞赏。”

中国大陆商务部10月9日公告，对台湾进行的贸易壁垒调查鉴于“本案情况复杂”，而将调查期限延长至2024年1月12日，即台湾总统大选投票日的前一天。蔡英文政府批评大陆企图以经济胁迫干扰台湾选举。

陈斌华指责民进党当局的说法不符合事实，颠倒是非。他说，民进党当局长期单方面大量限制大陆产品输入是客观事实，商务部是根据有关规定和调查需要做出的正常程序。