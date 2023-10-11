香港区议会选举年底举行 学者：很可能将清一色由建制派角逐

香港将于今年底举行新一届区议会选举，包括民主党、民协在内的多个非建制派政团近来纷纷表态有意参选，但称向港府索取提名人士的联络方法时遇到困难。受访学者认为，这意味着区议会选举很可能将清一色由建制派人士角逐。

香港新一届区议会选举下星期二（10月17日）开始接受报名。在新选举安排下，所有参选人均要通过区议会资格审查委员会（简称资审会）的审查，才能成为候选人及担任区议员。港府星期三（10月11日）宣布委任四名官守和三名非官守资审会成员。

资审会主席由政务司司长陈国基担任，另外三名官守成员分别为政制及内地事务局局长曾国卫、保安局局长邓炳强和民政及青年事务局局长麦美娟。三名非官守成员则包括基本法委员会前副主任谭惠珠，以及现任基本法委员会副主任黄玉山及委员莫树联。

港府发言人说，获委任的资审会非官守成员均是立场坚定的爱国爱港人士，对《宪法》及《基本法》有深厚的了解。当局衷心感谢他们接受委任，协助审查并确认区议会候选人及议员的资格，为全面贯彻落实“爱国者治港”提供非常重要的制度保障。

随着区议会选举报名的日子越来越近，多个非建制派政团近来纷纷表示有意参选。其中，民主党上月已召开中委会会议，决定派出八人代表参选，但没有公布名字。油尖旺区议会副主席、民主党的朱子洛星期三证实，正积极考虑角逐连任，希望给予选民多一个选择，同时寻求继续在体制内为民发声。

民协总干事郭伟诚也考虑在深水埗区出战直选。他说，虽然新选举制度下的区议会不再有管理或拨款审批的职能，但区议员仍有发挥的空间，可以继续为基层发声。他明白支持者对民协应否参选意见分歧，自己已做好被批评的心理准备。

香港区选改制后，参选人需要获地区委员会“三会”（分区会、防火会、灭罪会）各三个提名，才能成为候选人。民主党早前透露，向民政事务总署查询三会成员联络资料以争取提名却无果，质疑获不公待遇。

特首李家超星期二（10月10日）回应时说，三会成员名单是公开的，任何参与过选举的人都知道，要作出努力才能争取到提名票。三会秘书处即民政事务署则说，该署将把有关联系的要求转介予三会成员，至今已完成近百宗转介。

李家超强调，制度上已提供候选人接触三会成员的机会，三会成员是否愿意给予提名票则属于个人决定，他重申：“这是选举工程，候选人须靠个人努力。”

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时说，目前距离新一届区选提名期不足一个星期，民主派仍未能顺利联系上三会成员索取提名，反映当局无意给他们入闸参选。他相信除了自称走第三路线的“新思维”，其他民主派政团这次都无法参选，年底的区选将清一色由建制派角逐。

陈伟强指出，在民主派支持者眼中，新思维并不算是民主派，纵使该团体成员能够参选，胜选概率不大，也无助提高选举投票率，今年区选要达到前年立法会选举的三成投票率将有难度。