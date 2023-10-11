韩国瑜出山挺战斗蓝诸将 并肩侯友宜号召在野整合

蓝军人气王、高雄前市长韩国瑜星期三（10月11日）出席媒体人赵少康发起的“战斗蓝”辅选活动，与国民党总统参选人侯友宜并肩打气。受访时评人指出，在野阵营蓝白合可能演变成蓝白斗，韩国瑜关键时刻出手有望促进整合。

赵少康在他担任董事长的中广大楼，与台北市前市长、国民党前副主席郝龙斌召集37名“战斗蓝”立委参选人造势，启动系列辅选活动。

他提到在去年“九合一”地方选举，战斗蓝成员当选率高达87.9%；但面对2024年1月13日总统与立委选举，在野阵营却陷入分裂，导致支持者沮丧、参选人焦虑，因此他号召集结所有在野力量，力拼政党轮替、立委过半。

赵少康也提出八项战斗蓝共同政见，包括推动内阁制、重判诈欺犯、三个月内快速执行死刑、大学生免学费、低阶职业军人加薪等。

韩国瑜在现场全程与侯友宜并肩同坐与合照，互动热络。他致辞时形容，赵少康和郝龙斌召集战斗蓝是“背着石头唱歌”，吃力不讨好，自己出钱出力，还要担心被非议；但他们义无反顾，要携手打造有战斗力的立委。

他说，江湖有三把刀：阉猪刀、槟榔刀、剃头刀，立委也有三把刀：质询刀、法律审查刀及预算审查刀，必须尽责在立法院质询、监督行政部门、审查预算和法案。

韩国瑜说，他刚从海外回来，不讳言海内外支持者对国民党失望，认为国民党怎么这么软、这么没用、没出息。他期许战斗蓝提升揭弊战力、擦亮国民党招牌，打造成“文能战、武能斗”、不贪腐、爱人民、有战力的立法院团队。

面对媒体询问会在辅选中扮演什么角色、是否应邀接任国民党副主席时，韩国瑜表示还没决定，强调“全力以赴，不在乎职务”。

面对执政的民进党总统参选人赖清德民调持续领先，两大在野党国民党（蓝）与民众党（白）对蓝白合议题持续隔空喊话了近半年，歹戏拖棚成蓝白拖，整合前景不容乐观。

最近民众党主席、总统参选人柯文哲阵营提出“侯柯不配”的蓝白合，建议先办电视辩论、再比民调，输者退选，并由落后的政党另选副总统与胜者搭档。

侯友宜星期二（10月10日）受访时透露，团队已经与柯文哲竞选办公室联系，蓝白一定会坐下来谈。随后侯阵营发声明，建议在一周内由幕僚先进行“会前会”磋商，柯阵营回应时则重申“政策辩论、比民调、输退选”的主张。

政治评论人、中央通讯社前董事长陈国祥接受《联合早报》采访时指出，蓝白合的障碍在于两党目标不一致，国民党主动要求蓝白合，首要目标是重返执政；民众党则把蓝白合当成蓝白PK（淘汰赛）或蓝白斗，首要目标是推高立委席次，成为立法院里的关键少数，柯文哲也不愿成为副手，让民众党失去独立性格。

他认为，蓝白合若要成局，国民党必须对柯文哲做出大幅度让步，甚至很可能是“柯文哲退让一步，国民党退让两步”。若国民党当正、掌握行政权，就要承诺柯文哲当立法院长、另外推荐副总统人选。

韩国瑜曾在2018年掀起“韩流”在深绿大本营高雄当选市长，但参选2020年总统选举大败，过后被罢免高雄市长一职。他去年受访时形容，前三年有如孙悟空大闹天宫、后三年却像被压在五指山。

陈国祥指出，群众魅力惊人的韩国瑜在选战关键时刻“出山”，有望在艰难的在野整合中帮上忙，也为自己寻找政治空间。他不排除韩国瑜会在积极辅选之余，争取参选不分区立委，甚至在选后被推选为党主席。