山东中学上演“刺杀安倍” 掀爱国教育边界争议

（枣庄综合讯）山东一所中学学生近日在运动会上表演“刺杀安倍”，当地教育局回应称已督促涉事学校调查，但允许学生犯错。

综合东方网、日本共同社等媒体报道，日本福岛核废水排放引发中国反日情绪高涨。网络视频显示，在一场学校运动会的表演环节，一名学生站在椅子上发表演讲，不久围观人群中，冲出一名黑衣学生向演讲者做出开枪的动作。演讲学生应声倒地，黑衣学生随即被众人“追捕”，后上来四位学生将倒地者架走。过程中有学生举起“两声枪响尸骨寒，污水排海遗后患”的横幅，周围伴随欢呼鼓掌声。

东方网证实，上述事件发生在枣庄市一所中学。

日本前首相安倍晋三去年7月在奈良市演讲期间胸部中枪，送院后不治，终年67岁。

日本《中日体育》引述中日网友评论，事件在日本网上引来了“这并不好笑”、“真的不知道这到底在想什么”等批评。另一边微博上，来自中国方面的网络舆论声音，较明显地倾向认为这只不过是一个历史事件的展示。

搜狐网报道，由中共湖南省委宣传部主管的新闻网站“红网”发表评论认为，学校与极端网络舆论难辞其咎。一部分人打着“爱国主义”的旗号，在许多三观尚未形成的未成年人心中种下仇恨与排外的种子，需警惕“种什么样的种子开什么样的花”。

不过，上述评论文章星期四（12日）下午在红网已搜不到。

凤凰网评论文章称，如果在孩子头脑中植入简单和极端的“敌人”和“仇恨”观，不仅不是真正的历史教育，且只会把孩子往偏激、狭隘的方向引导。

东方网报道，枣庄市教育局工作人员已知晓事件，并表示“他们（学生）的做法也不一定对，我们允许学生犯错误，他毕竟是个学生。”教育局称，已督促该校调查此事并写情况说明。

山东枣庄在1938年击退侵华日军取得“台儿庄大捷”，是中国抗战史上名城。

日本民间非营利团体“言论NPO”与中国国际传播集团星期二（10月10日）发表两国联合舆论调查报告，指92.2%日本受访者对中国印象“不好”，比2022年上升4.9%；62.9%中国受访者对日本印象“不好”，跟去年变化不大。