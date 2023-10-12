博雷利访华 呼吁中国更认真看待欧盟

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期四（10月12日）起访华，他启程前强调，欧洲没有旨在破坏中国崛起的隐秘动机，并呼吁中国更认真地看待欧盟。

博雷利将在俄罗斯领导人访华前与中国高层举行会谈；有分析认为，他将就俄乌问题画下红线。

博雷利星期四在上海与企业代表会面，星期五将于北京与中共政治局委员、外交部长王毅共同主持中欧高级别战略对话，并在北京大学发表演讲。

博雷利星期四在X平台（前称推特）上发文称，在上海与欧洲企业就经济和营商挑战展开”启发性的交流”。

他说：“我们必须应对这些挑战，因为不论是我们或中国都不能忽视彼此的市场。”

博雷利启程前接受《南华早报》采访，列明此次关注的议题。他强调，三天访华的首要目标是向中国强调欧洲认真看待中国，并且没有旨在破坏其崛起的隐秘的动机。

“同时，我们也寻求中国更认真地看待我们，不要以中国与其他国家的关系作为视角看待我们。我们的评估和行为是由我们自身的利益驱动。”

中欧经贸紧张关系今年出现升温迹象，欧洲领导人持续提出要对华经济去风险。欧盟10月初正式启动对中国电动汽车的反补贴调查，引发中国强烈不满。本周也有消息称，欧盟已同意和美国合作，保护钢铁行业免受来自中国的廉价竞争；双方可能在下周宣布相关协议。

博雷利对中欧“快速增长的贸易不平衡”表示关切。他指贸易不平衡与欧洲企业在中国持续遇到的准入问题有关，若不消除这些障碍，欧洲企业将脱离中国。“这与任何旨在与中国脱钩的政治策略无关。”

博雷利同时释放善意，表明“在一个存在分歧但相互依存的世界里，仍有合作空间”，并称气候变化和中东问题是双方可能合作的领域。

博雷利在访问中也提到俄乌战争。他称，欧洲并不完全相信中国在冲突中保持中立的说法，并批评“在这种情况下保持中立，就像在看到狐狸进入鸡舍时，在一旁等待结果”。

中欧高级别战略对话一般每年举行，但去年因中欧关系遇冷而暂停；这是中欧双方在疫情后首次恢复线下的中欧高级别战略对话。

博雷利料为冯德莱恩年底访华铺路

博雷利今年曾两次延迟访华，他4月因感染冠病无法成行，7月则被中国官方告知访华行程无法实现。有消息称，博雷利此次访华料将为欧盟委员会主席冯德莱恩年底访华铺路。

中国外交部发言人汪文斌星期三发布博雷利访华消息时称，博雷利访华有利于推动中欧关系健康稳定发展，“将为下阶段中欧高层交往做好准备，为双方共同应对全球性挑战、维护世界和平稳定注入新动力”。

冯德莱恩9月中旬宣布即将对中国电动汽车启动反补贴调查后，欧盟贸易事务执行委员东布罗夫斯基斯已访华寻求稳定中欧关系。

中国人民大学国际关系学院教授、欧盟研究中心主任王义桅接受《联合早报》采访时研判，东布罗夫斯基斯访华时已经聚焦经贸议题，博雷利此次料会更着重于讨论安全议题，包括俄乌和以巴局势。

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉受访时分析，中欧此次都释放出致力改善双边关系的信号，双方可能寻求在气候变化等比较容易达成合作的领域取得一些共识。

俄罗斯总统普京料于下周访华，有分析认为，博雷利将在与中国高层会面时就俄乌问题画下红线。

在目前俄朝军事合作受外界关注的背景下，骆明辉认为，博雷利会提醒中国不要提升对俄罗斯的支持，尤其是向俄罗斯提供武器。