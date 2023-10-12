对非洲贷款跌至20年来最低 中国官员：并未叫停对非基建融资

中国向非洲提供的贷款跌至20年来最低，中国官员称，中国与非洲在融资方面的合作遇到困难，但中国并未叫停对非洲的基建融资，而是转向“小而美”的项目。

非洲是中国在“一带一路”倡议下重点聚焦的区域之一，但在该倡议进入10周年之际，中国对非洲的主权融资正大幅减少。

美国波士顿大学研究显示，中国对非洲的贷款2016年达到284亿美元（388亿新元）的峰值后逐年走下坡，疫情三年下跌尤其严重，去年已下滑到9亿9400万美元，是2004年以来的最低。

随着国内经济增长放缓，叠加非洲国家的债务担忧，有分析认为，中国对非洲的主权融资已出现政策转向。

对此，中国外交部非洲司司长吴鹏星期三（10月12日）说：“我不能否认中国和非洲在融资合作上面对挑战或困难……债务问题就摆在面前，我们不能忽略这些挑战。”

但他强调，有信心中非能继续合作，中国也未停止向非洲基建项目提供融资。

他说：“我们正在转向我们称之为‘小而美’的项目……如果一个国家的偿还能力、主权情况良好，项目的经济可行性没问题，我们就会为这类项目提供融资。”

吴鹏是在北京大学新结构经济学研究院举行的《中国对非主权融资有效性研究》（简称《研究》）报告发布会上阐述上述立场。

根据《研究》，2000年至2020年间，中国对非洲的主权融资承诺金额累计达1600亿美元。《研究》指出，中国的贷款对非洲经济增长、基建改善、出口创汇，以及提升入学率、创造就业等都有积极影响。

虽然非洲多数国家欢迎中国的贷款和基建项目，但北京也被指让这些贫穷国家背负不可持续的债务。

与会的赞比亚驻华大使齐乌卢（Ivan Zyuulu）和马拉维驻华大使钦泰扎（Allan Joseph Chintedza）都在讨论环节，呼吁中国调整非洲国家的还债期限。

赞比亚在2020年11月宣布难以按期支付主权债券利息，是疫情后首个主权违约的非洲国家。

齐乌卢也提到主权融资造成的寻租问题。他说：“腐败让这些债务变得非常昂贵，也非常难偿还，因为很多融资并没有去到最终的项目。”

亚洲基础设施投资银行资深经济学家、经济部主任程章斌（Jang Ping Thia）在讨论中也指出，非洲国家需要贷款，也需要基础设施，但建造这些基础设施的时机很重要，应该做好规划和协调，错开项目。

他提到自己接触过的一些案例，其中一个非洲城市大规模兴建楼房、高速公路等基础设施，但使用率非常低；另一个国家修了铁路后，仍处于亏损状态，又开始建高速公路。

程章斌因此建议：“渐进式地建设，而不是一蹴而就式地大规模兴建，并且要好好地管理这些项目。”