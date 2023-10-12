“蓝白合”首场磋商会议星期六登场

台湾在野的国民党和民众党预定星期六（10月14日）对2024年总统及立委选举合作举行首场磋商会议。国民党总统参选人侯友宜和民众党总统参选人柯文哲星期四（10月12日）都展现善意，前者表示期待朝“蓝白合”方向往前走；后者则称希望推出最强参选人，促成政党轮替。

独立参选的鸿海集团创办人郭台铭则被边缘化。郭台铭竞选办公室发言人黄士修星期四指出，目前蓝（国民党）白（民众党）并没有合作，蓝白是在过招、互斗。他呼吁在野阵营真心诚意地坐下来谈，团结所有力量打败民进党。

随着总统大选11月下旬登记时间逐渐逼近，在野阵营既有合作的迫切感，又想争取自己最大利益。

国民党派侯友宜竞选办公室执行长金溥聪和国民党秘书长黄健庭出席星期六下午登场的“蓝白合”首次磋商会议；民众党由柯文哲竞选办公室总干事黄珊珊与竞办主任周榆修与会。双方会前会后均将共同召开联合记者会说明，会议过程采全程录影，原则不公开，日后若有争议再行公布。

侯友宜星期四表示，双方幕僚已经约好星期六下午磋商，“我相信两边都有善意的回应，期待着我们朝蓝白合往前走，希望每一个理念、想法、大家想要讨论的问题，都可做好充分的沟通”。

柯文哲晚上在脸书发文说，政党间除了良性竞争，也应保持理性对话与友善互动。他希望星期六的会议能以公开透明的原则，确认如何进行政策辩论与公正民调，推选最强的候选人，促成2024政党轮替，回应人民的期待，“我们会采取最大的弹性与善意来沟通，但也期盼最后商讨出的，是能让双方支持者都能接受的方案”。

另外，高雄前市长韩国瑜目前是国民党内人气最高的政治人物，也是最有能力促进“蓝白合”的人。他星期三（10月11日）出席“战斗蓝”辅选活动时直言，海内外支持者对国民党的软弱、没出息非常失望，期许“战斗蓝”未来能发挥战力。

国民党主席朱立伦星期二（10月10日）曾对外称，希望邀请韩国瑜担任副主席，但韩尚未应允。此事引来外界一些阴谋论的解读。

韩国瑜接受“TVBS新闻网”专访时透露他的考量。他认为，如果带着副主席的框架、职务或者是光环去谈“蓝白合”，对方会觉得他是受命而来，有既定立场，反而不利推动“蓝白合”，因此还在通盘考虑中。

媒体星期四询问朱立伦对韩国瑜反映国民党软弱无能的看法时，朱立伦未直接回应，反而主动提及韩国瑜担任国民党副主席一事，他们已经讨论几个月了，称此事是数月前有一些朋友给韩的建议，韩主动向他提起，他当然是很乐意韩来协助党务，也非常欢迎一起协助“蓝白合”。

韩国瑜办公室暂时不回应此事，强调“韩市长这两天一定会和各位报告结果”。