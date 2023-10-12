台湾国防部成立专案小组 研析以巴冲突

以色列遭巴勒斯坦激进组织哈马斯突袭震惊全球，台湾国防部长邱国正星期四（10月12日）透露，台国防部已成立专案小组研析以巴冲突。

邱国正赴立法院外交国防委员会报告前受访，谈到以巴冲突带来的启示。他说，“情报工作真的很重要”，拥有情报才能预先因应、阻止战争，看到百姓无辜死伤惨不忍睹，也给了台湾“备战不求战”的启示，“应战无所避，避战才是大家的共同期望”。

以色列军力远胜哈马斯，但这一回情报失灵，哈马斯上周六（10月7日）清晨发射5000枚火箭炮突袭以色列，双方连日驳火后已导致超过2700人丧命。

邱国正接受立委质询时坦言，一旦遇到导弹与火箭炮的饱和攻击，“没有哪一个国家能招架”，国防部能做的就是调整部署，将面与距离加大，调整战术位置。

针对以巴冲突对台海安全的影响，邱国正说，台军在监控敌情方面，从早到晚没停过，对局势的判断不会过度乐观或悲观；有一分证据就说一分话，会严密监控所有征候。

媒体提问，以色列迅速动员30万名后备军人，台军是否有同等能力？邱国正说，台军都有动员的规划，只要接到动员令就会后续进行编实、战耗补充。他表示，台湾地方不大、人员都有造册，按照以往动员教育召集的经验，“报到率蛮高的”。

另外，回应外界担忧美国能否因应俄乌、以巴和台海同陷危机的三方局势，美国国防部印太事务首席副助理部长罗耶尔（Jedidiah Royal）星期三（10月11日）出席华府智库“全球台湾研究中心”年度论坛时说，美国每天都在进行决策、筹划资源和能力，有信心因应各种突发事件，只要美国介入相信都能取胜。

他说，美国国防部致力于维持对台湾的支持、强化区域联盟与伙伴关系，以促进印太区域安全稳定；无论台湾总统大选结果如何，美国都会继续协助台湾自卫。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范接受《联合早报》采访时说，台湾国防部当然应该关切以巴冲突，但专案小组应提升到总统府层级来统筹。

他说，以巴冲突牵涉层面超越军事，也影响到能源供应、外交折冲、以色列作为资讯产业重镇的地位，应该做通盘考量，作为未来台海冲突的重要参考。因此应让牵涉到的部会都参加专案小组，由总统府统筹和指导，并交给行政院执行跨部会协调。

至于美国能否同时因应俄乌、以巴和台海的三方局势，丁树范认为，那要看个别危机发展到多严重、美国要扮演什么角色。

丁树范研判，如果美国在中东、俄乌和台海都不派兵介入，而是维持向盟友及伙伴提供情报和后勤支援，应该还可应付。他说，以色列估计可凭自身军力反击哈马斯，俄乌战场看来还会僵持，中国大陆解放军如果继续在台海军事施压而不急着攻台，美国大概率都会避免与哈马斯、俄罗斯或中国大陆直接起冲突。