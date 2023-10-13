解放军新一代095型攻击型核潜艇疑曝光

（香港/北京综合讯）哈尔滨工程大学一则宣传片中，出现了一款从未曝光的新型核潜艇展板，中国军武自媒体分析，这是解放军新一代095型攻击型核潜艇。

据《星岛日报》报道 ，哈尔滨工程大学是中国“国防七子”高校之一，该校日前发布庆祝建校70周年的宣传片《忠诚》，当中出现了这一新型核潜艇的介绍展板。军武自媒体“神鸟观望”星期三（10月11日）发文称，虽然相关镜头仅持续了短短数秒，但其中蕴含的信息量可谓“爆炸式”。

文章说，从宣传片中出现的潜艇展板来看，这大概率会是一款攻击型核潜艇，并在三大部位带来惊喜。

首先，舰尾后方并非常见的七叶大直径螺旋桨推进装置，而是一款泵喷推进器，不仅减少功率浪费，提升机械效率，还可大大降低螺旋桨旋转时的空炮率和噪音，提升潜艇的水下静音性。其次，潜艇的中部有八具垂直发射装置，可让潜艇在水下发射反舰巡航导弹和对陆打击巡航导弹等弹药。

最后，是潜艇有着线条更加“丝滑”的指挥塔外形，将比以往的中国国产潜艇有着更低的水下阻力，且有望进一步降低噪音。

关于核潜艇的型号，文章认为是攻击型核潜艇095型的可能性更大，因为该艇与已有的093系列核潜艇有着太多不同之处，极有可能是带有技术跨代性质的新一代产品。

095型核潜艇是中国第三代攻击型核潜艇，准备用来替换现役的093型核潜艇，但是否已服役尚未明确。

美国海军战争学院中国海事研究所称，中国095型核潜艇长约115米、宽12米，潜航深度约500米，总排水量约1万吨，最大的技术跃进就是解决了中国潜艇长期被诟病的噪音问题，可与传统静音潜艇媲美。