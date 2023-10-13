驾车冲撞中国驻旧金山领事馆 山东男子居所内发现政治暗杀类书籍

（旧金山讯）驾车冲撞中国驻旧金山领事馆后被警察击毙的华裔男子来自山东，媒体在其旧金山住所发现了多支假枪和政治暗杀类书籍。

据《旧金山标准报》星期四（10月12日）报道，旧金山市首席法医办公室确认了该男子名为杨占元（音译，Zhanyuan Yang），年龄31岁，是旧金山居民。直接了解调查情况的旧金山警察局消息人士则称，杨占元星期一（10月9日）驾车冲入中国驻旧金山领事馆时携带了刀和十字弩。

《旧金山标准报》星期四获准探访杨占元的住所，在他的房间里发现了五把仿制枪，还有一些攻击性武器，墙上钉着的明信片显示他至少从2016年起就住在该公寓里。房内的文件并显示他来自山东，2014年毕业于山东曲阜师范大学杏坛学院环境科学专业。其室友指他曾就读旧金山艺术大学，他钱包里的身份证则显示他也曾就读于旧金山城市学院。

该报在客厅书架上看到一本关于政治暗杀的书，书名是《政治谋杀——从暴政屠杀到恐怖主义》。杨占元的钥匙和钱包就放在这本书上。

杨占元的室友无法解释他为什么要开车冲撞中国领事馆，尽管一起生活了三年，她声称不太了解他，因为大部分时间他都是自己呆着，玩电子游戏。她形容，杨占元是一个“非常拘谨寡言的人”。