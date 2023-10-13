台积电向美国申请 无限期豁免在大陆营运

台湾积体电路制造公司（台积电）星期五（10月13日）表示，已向美国申请无限期豁免，允许它为中国大陆的厂房购买美国的晶片（大陆称芯片）制造设备。

去年10月7日，美国对中国大陆推出全面的晶片出口限制，阻止大陆获得先进的半导体晶片、技术、设备和人才。在大陆设厂的韩国晶片制造商三星和海力士半导体，以及台积电都获得一年的豁免。

为全球供应超过九成10纳米制程以下先进晶片的台积电，在南京的晶圆厂生产16纳米成熟制程晶片，在台湾本土则已发展到领先业界的二纳米制程技术。

根据美国给予的豁免，台韩在大陆的厂商虽然无法升级和扩充先进制程，但可继续营运原有的生产制造业务。

韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆星期一（10月9日）宣布，三星和海力士半导体都已获得无限期豁免，允许它继续向大陆厂运送制造设备。他表示，这意味着韩国半导体企业面对的最大经贸问题已告一段落；三星电子则表示，在中国的生产线营运的不确定性已大为缓解。

综合外媒消息，台积电原先只获得一年的豁免延期，这在台湾内部引起美国“大小眼”对待台韩厂商的议论。

在舆论热切关注中，台积电发言人星期五表示，该公司已获准在南京持续营运，并正在申请在中国大陆营运的无限期豁免。

台积电也说明，过去不需要申请自2007年就推出的“经认证终端用户（Validated End-User）”授权。在美国商务部属下的工业和安全局（BIS）建议下，台积电预计可通过完成“经认证终端用户”授权的申请程序，取得无限期豁免。

若台积电的南京厂被认定为“经认证终端用户”，未来购买美国半导体设备时，就无需再经过美国的出口许可和审批流程。

资深半导体产业顾问陈子昂接受《联合早报》采访时点评，美国的长期战略仍是限制大陆发展先进制程晶片。由于台积电无法为大陆厂升级和扩充14纳米以下的先进制程，未来产能扩充肯定受限；大陆市场目前只占台积电整体营收的一成，未来可能进一步稀释。

他说，以中芯国际为首的大陆厂商，将在台积电产能扩充受限的情况下受惠，必继续发展成熟制程，大陆晶片设计和国产化的速度与市场占比，都将提升。

陈子昂说，大陆厂商在成熟制程壮大后，对以先进制程为主的台积电影响不大，但对台湾的联电、力积电、世界先进等成熟制程晶圆代工厂，将带来巨大冲击。

他说，这些台湾产商的成熟晶片制程，将面对产能过剩、未来几年在大陆的市场逐渐被取代的危机，“这是一个比较新的议题，但还没有对外发酵”。