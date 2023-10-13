博雷利：欧洲将以建设性和负责任方式管理对华关系

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期五（10月13日）在北京与中共政治局委员、中国外交部长王毅共同主持中欧高级别战略对话。博雷利在会后说，欧洲将以建设性和负责任方式管理对华关系；王毅则承诺，中国会提供欧洲企业更便捷的营商环境。

博雷利与王毅星期五在北京钓鱼台国宾馆举行中欧高级别战略对话。这项对话机制一般每年举行，但去年因中欧关系遇冷而暂停。这也是中欧双方在疫情后，首次恢复线下的中欧高级别战略对话。

综合路透社、法新社报道，博雷利在共同记者会上说，欧洲致力于以“建设性和负责任的方式”管理与中国的双边关系。

但他要求中国利用自身对俄罗斯的影响力，制止俄乌战争，并延长粮食协议。不过，他也提到，截至目前为止，中国未向俄罗斯提供任何形式的直接军事支持。

欧盟上个月对中国电动车进口发起了反补贴调查；对此，博雷利表示，欧盟可能采取的任何措施都将是“精确、相称且符合国际义务的”。

他强调，欧盟致力于维持世界上最开放经济体之一的地位，“我们不想成为保护主义者，但有时我们必须保护”；“我们需要公平、平衡和互惠，以保持我们当前和期望的开放”。

博雷利当天稍早在北京大学演讲时也强调，双方超过4260亿美元（约5804亿新元）的贸易逆差必须纠正，否则在舆论压力下，欧洲对中国“去风险化”的速度确实可能会远远超出预期。

王毅则在记者会上形容，中欧关系广泛且日益复杂，但不存在根本利益冲突，是首要合作伙伴。

他说，双方进行了“全面、坦承、友好”的会谈，也达成了重要共识。中国重视欧洲在贸易上的关切，将为欧盟在华企业提供更便捷的营商环境。

另外，针对以色列与哈马斯的冲突，王毅说，联合国应该在解决巴勒斯坦问题上发挥它的角色，而解决巴以问题的正确方法是推动“两国方案”，并尽快重启和平谈判。

但王毅也说，冲突问题的根源在于巴勒斯坦建立独立国家的愿望长期未能实现，巴勒斯坦人民所遭受的历史不公正现象没有得到纠正

博雷利则重申了对哈马斯的谴责，并表示同意唯一稳定的解决方案是“两国方案”。

博雷利这次访华为期三天，星期四抵达上海后，他与欧洲企业代表会面，并与上海国际问题研究院学者会谈；星期五随即转往北京。此行也被视作为欧盟委员会主席冯德莱恩年底访华铺路。

对于博雷利星期五的谈话内容，台湾成功大学政治学系教授王宏仁接受《联合早报》采访时分析，这是欧盟对北京展现在政治与经贸两个层面的立场。

但他认为，欧盟并不预期北京会在俄乌战争等政治面有多大让步，因此博雷利的重点，是对经贸问题施压。

王宏仁推断，为了促成中欧领导人在年底会晤，双方在经贸议题上肯定会互有让步。而且相比先前美国财政部长耶伦、商务部长雷蒙多访华时较封闭的行程安排，博雷利得以在北京大学对学生发表公开演说，显见北京对欧、美的态度差距，也透露出对欧盟让步空间可能较大的迹象。