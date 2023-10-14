中国足球名嘴段暄失联 据报涉向奥运备战办原主任行贿

（北京综合讯）中国知名体育媒体人段暄从公众视野消失已有数月，知情人士透露，他涉嫌向今年4月落马的中国赛艇协会和中国皮划艇协会原主席、国家体育总局奥运备战办原主任刘爱杰行贿。

财新网星期六（10月14日）引述多名知情人士报道，段暄被指涉嫌向刘爱杰行贿，以谋取承揽备战北京冬奥会跨项跨界选材等工作的相关利益。

报道称，段暄涉嫌行贿刘爱杰的时间大致是2018年至2020年。

公开资料显示，今年51岁的段暄毕业于北京广播学院国际新闻系，此后进入央视主持《足球之夜》《天下足球》《冠军欧洲》等经典节目，还接连担任四届世界杯足球赛事的解说员。他正是以中央电视台足球解说员的身份为公众熟知。

段暄2015年离开央视，加盟中国前首富王健林之子王思聪实际控制的北京香蕉计划体育文化有限公司担任法定代表人和总裁，负责香蕉体育的运营和管理，成为一名体育商人。

段暄微博最后一条更新停留在今年4月18日下午。就在两周前，中共中央纪委国家监委4月4日发布消息称，刘爱杰涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和河南省监察委员会审查调查。

公开资料显示，刘爱杰曾任中国体育总局水上运动管理中心副主任、体育总局备战办主任、竞技体育司副司长等职。他在2017年8月当选中国赛艇协会主席，主抓东京奥运会水上项目备战工作。