博雷利盼中国同等对待欧盟 学者：欧盟重申对华政策独立自主

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表明，欧盟高度重视中国，期望中国同等对待欧盟，而不是通过其与第三国关系的视角来看待它们。

受访学者认为，欧盟希望强调在安全问题上虽与美国关系紧密，但在对华政策上独立自主。

综合彭博社和路透社报道，博雷利星期六（10月14日）结束为期三天访华行程前，在北京召开记者会阐明欧盟和中国合作的重要性，并指欧洲“非常、非常认真对待中国”，而希望中国也这么做。

欧盟长期以来指，与美国相比，北京对其的重视不足，而中国也没有充分意识到欧盟在地缘政治上可发挥的作用。博雷利认为，俄乌战争已将欧盟转变成地缘政治一股重要力量。

“我们希望以这种方式与中国进行对话……期望（中国）不要以我们和其他国家的关系，而是以欧盟自身的角度来考虑问题。”

博雷尔此行正值中国政府寻求巩固与欧洲的关系，以应对与美国日益加剧的竞争。过去一年，欧洲国家在美国的压力下对一些先进半导体技术的出口实施限制，以遏制中国芯片产业的发展。中国对此提出抗议。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》采访时分析，博雷利是在呼吁中国避免从中美竞争的角度看待与欧盟的关系。

多西说：“博雷利希望中国把欧盟作为一个独立个体来看待，而不是美国的附属区。”

根据中国外交部网站星期五（13日）晚上公布的新闻稿，博雷利当天与中国国家副主席韩正会谈。韩正说，中欧之间没有根本利害冲突，没有地缘政治矛盾，双方共识远大于分歧，合作远大于竞争。韩正是博雷利此行见到的最高级别中国官员。

博雷利在X平台（前称推特）上发文称，两人讨论如何从不同方面重新平衡和有效管理中欧关系。

博雷利在星期五与中共政治局委员、中国外交部长王毅举行中欧高级别战略对话时，也讨论了中欧双边贸易的紧张局势，以及一系列国际热点问题，如乌克兰危机、以色列与哈马斯的冲突。博雷利称，欧盟对外关系行动署副秘书长莫拉将在下周前往北京，与中国官员就悬而未决的问题进行会谈。

博雷利说，以哈冲突是他与王毅对话中的重点议题，而双方一致认为国际社会迫切需要努力缓和局势，“两国方案”是解除这场危机的唯一出路。

以哈冲突爆发后，欧盟强烈谴责哈马斯向以色列发动袭击。中国的态度则显得较含糊，先是避开谴责哈马斯，后来才加了“反对和谴责针对平民的暴力和袭击”的表述。

多西认为，中国和欧盟在谴责哈马斯的立场虽不同，但在以哈问题上，两者的影响力都有限，尤其是中国。

他解释，美国是以色列的忠诚盟友，相比欧盟，以色列无疑会更愿意听取美国的建议。对中国而言，哈马斯和支持它的伊朗则是一把双刃剑。“一方面，它们是美国的宿敌，但同时也支持各种破坏稳定的势力集团，而这与中国追求稳定的初衷背道而驰”。