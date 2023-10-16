台交通部长：陆客今年都不会来

（台北综合讯）在中国大陆和台湾无法就恢复两岸观光交流达成一致的背景下，台湾交通部长王国材坦言，大陆旅客今年都不会到台湾来。

综合《中国时报》、风传媒等报道，王国材星期一（10月16日）在立法院交通委员会回答国民党立委傅崐萁提问大陆旅游团客何时会来台时指出，台湾已对大陆释出善意，起初预计下半年双方就会同步解除旅游禁令。不过后续大陆迟迟未给回复，“如此看来，今年中国（大陆）团客不会来了，要再看明年进度”。

中国大陆自2019年暂停47个城市居民赴台湾个人游试点以来，两岸观光交流暂停已超过四年。

大陆国务院台湾事务办公室今年5月宣布恢复台湾居民赴大陆团队游，台湾陆委会8月24日也宣布恢复开放陆客赴台观光，但限制每天赴台陆客数不超过2000人，台湾赴大陆游客数也依照对等原则，限定在每天2000人。

对于这一限制，国台办发言人朱凤莲隔天（8月25日）表示，民进党当局限制严苛，是名“放”实“挡”。在大陆“十一”长假开始前，朱凤莲再次喊话，要求民进党当局先取消一切人为限制。

对此，王国材星期一说，如果台湾先开放团客到大陆，结果陆客却没有到台湾，这样会导致台湾岛内旅游人数更少，对台湾旅游业伤害更大，双边处于不对等的状态。

王国材还提到，即便大陆团客不来，也可由日本、韩国和东南亚旅客来补齐。

台湾交通部今年定下吸引600万观光客的目标，仅为2018年疫情前赴台旅客人数的不到六成。据台湾观光统计资料库数据，截至今年8月，共有382万旅客赴台，这意味着台湾需要在今年后四个月吸引更多旅客才可达标。